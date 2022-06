Las tareas del comité autónomo de regla fiscal para el nuevo gobierno

Tras la publicación del marco fiscal de mediano plazo (Mfmp) a cargo del Ministerio de Hacienda hace dos semanas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo de carácter técnico que nació con la última reforma tributaria, presentó sus observaciones al documento que traza la ruta en materia de política fiscal entre el cierre de este año y hasta 2033.



Aunque en las últimas semanas el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que este gobierno “dejaba la casa en orden”, para el Carf “la casa no está aún en orden. La aplicación de la fórmula de la regla fiscal que empezará a aplicarse desde 2026, cuando termine la transición, exigiría la necesidad de un déficit 2% del PIB menor al que se tiene programado en 2022”.



Esto supondría una serie de tareas al gobierno entrante, quien será el responsable de dar cumplimiento a las metas fiscales del Mfmp, y según el Comité, “lograrlo dependerá crucialmente de las decisiones que se tomen en los próximos 18 meses”, y en particular, “será fundamental que se cumplan las metas fijadas para 2022, se respeten los techos de balance primario que traza el Mfmp para el año 2023 y la planeación del presupuesto del año 2024”.



El Comité reconoce que el escenario fiscal del marco depende de que se consoliden los ingresos no petroleros esperados, y que estos están sujetos al crecimiento de la economía, del recaudo derivado de la Ley de inversión social y la gestión de la Dian, e incluso, de que se extienda el ciclo positivo de los precios del petróleo.



“De igual manera, será importante tener en cuenta que cualquier gasto no considerado en el Mfmp a partir de 2023, como la extensión de programas sociales creados o ampliados durante la pandemia, o cualquier otra iniciativa que sobrepase los límites de gasto, deberán encontrar nuevas fuentes de financiación o espacio fiscal a partir de la reducción en las asignaciones de otros rubros”, dice el Comité en su pronunciamiento.



El Comité reconoció sin embargo que “el Gobierno nacional ha logrado un ajuste significativo del déficit para 2022”, pues hace un año se proyectaba un desbalance de $83 billones en las cuentas de la Nación, y hoy, gracias al buen crecimiento, los altos precios del petróleo y la gestión de la Dian, el marco fiscal prevé un déficit de $75 billones.



Pero pese a esos buenos resultados, el Comité enfatizó en que los déficits producidos en los años de pandemia, la depreciación del peso y la inflación “han llevado el endeudamiento del Gobierno a niveles históricamente altos, al punto en que no sería prudente aumentar la deuda”.



Vale mencionar que el déficit, según las estimaciones del Mfmp, pasaría a 5,6%, 3,6%, y 2,0% del PIB para los años 2022 a 2024.



