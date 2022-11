Las tareas para que la Bolsa pueda resurgir, según los expertos

En los últimos 14 años la Bolsa de Valores de Colombia ha rentado, de acuerdo con su principal índice, el Colcap, el 26,6%. Pares de la región, como la de Chile, México o Brasil lo han hecho tres veces más y al ir un poco más lejos, el Dow Jones, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, en ese mismo periodo se ha valorizado el 161%.



Visto así, sin tener en cuenta la inflación que en el caso colombiano no ha sido baja, da para concluir que los inversionistas, por lo menos, se han defendido con los dividendos que les generan sus títulos.



Y particularmente este año, a pesar de que las últimas jornadas la situación ha mejorado, el índice cae el 10,2%.



Pero los cierto es que este panorama desde 2008 ha estado ligado a un decreciente número de acciones para invertir, una disminución en los volúmenes transados que cada vez estrechan más la liquidez al mercado y a la salida de más de 500.000 personas en calidad de accionistas minoritarios, solo por mencionar algunos aspectos.



Sin embargo, para Édgar Jiménez, profesor del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pese a que ya son muchos años de resultados pobres y solo con algunos negocios puntuales, sí es el momento para tener algunas de las acciones de compañías representativas y que tienen los precios de sus títulos desvalorizados frente a indicadores como por ejemplo el valor en libros.



El académico señala que en 2001, con la integración de las tres bolsas que había en Colombia se vivieron unos buenos años pues los volúmenes de negociación en acciones eran interesantes para la época “pues eran en promedio de $120.000 millones diarios y hoy se están viendo varias jornadas con valores de $50.000 millones, pues no se encuentra el incentivo para estar ahí”.



Advierte que hace falta una mayor gestión comercial de la bolsa en la búsqueda de nuevos emisores, más educación financiera al público y los empresarios, aunque reconoce buenas iniciativas como la integración con las bolsas de Lima y Santiago, el acceso a la inversión en títulos internacionales desde Colombia y el mecanismo de financiación colaborativa (crowdfunding) a medianas empresas y la disrupción que representó la posibilidad de comprar y vender acciones por celular (de la firma trii).



José Ignacio Murcia, director de Valton Capital dice que hoy en día la movilidad de capitales es más sencilla de lo que era hace 10 años y el mercado colombiano está siendo ineficiente para el inversionista nacional pues el grueso de recursos está siendo invertido en Estados Unidos y otra parte en Europa y esa tendencia va a continuar mientras no se revise el sistema financiero en temas como las garantías de servicio y de rentabilidad para los inversores.



En este sentido aclara que no son solo los inversionistas institucionales los importante, pues hay inversión agregada de pequeños y medianos que no encuentran ni la profundidad, ni respaldo para los profesionales y los no profesionales.



El analista financiero y bursátil Andrés Moreno Jaramillo menciona que se ha presentado un deterioro en la profundidad de los negocios en la Bolsa de Colombia y hoy se está al nivel de 2007 y 2008.



Además, dice que se ha visto en los últimos 15 años la reducción a menos de la mitad (17), en las firmas comisionistas.



Advierte, son los emisores de acciones, pues hace 20 años eran 125 y hoy son 64, pero seguramente en las próximas semanas quedarán 62 con la salida de Cemex y Valores Industriales. En ese panorama, solo siete acciones son de alta liquidez y 22 de media y el resto de baja o mínima bursatilidad.



Señala que deberían llegar fondos extranjeros y que se proteja el ahorro de los fondos de pensiones.

‘Las opas desorganizaron más’

El abogado Rodrigo Galarza, exmiembro de la Misión del Mercado de Capitales, dice que las ofertas públicas de adquisición (opa) son legales, pero haber permitido operaciones sucesivas y escalonadas en el precio terminaron de desorganizar el mercado de renta variable.



“¿Qué empresa quiere ir a la Bolsa y que un grupo grande les intente quitar el negocio?”, se pregunta el jurista. “Mi tesis ha sido que lo que ocurrió con las opas fue ni mas ni menos el ejercicio de un derecho de manera abusiva que se llama abuso del derecho”.



Dice que debería modificarse la forma en la que están reglamentadas las opas.



