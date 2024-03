La razón por la que deberían bajar más rápido las tasas de interés

La semana pasada terminó con el anuncio de un nuevo recorte en las tasas de interés por parte del Banco de la República, de 50 puntos básicos en esta oportunidad, que si bien fue celebrado como una flexibilización de la política monetaria del país, algunos expertos sostienen que se debe intensificar.

Con la reducción ya comentada, la Junta Directiva del Banco de la República consolidó una bajada de 100 puntos básicos (pb) desde diciembre cuando empezó el proceso de reducciones de tasas y aceleró el ritmo de rebajas de 25 pb a 50 pb.

El aumento de las tasas de interés fue protagonista durante el 2023 por la alta inflación.

Cabe resaltar que si bien hay consenso respecto a que es necesario que las tasas bajen, ahora el debate se centra en qué tan fuerte debe ser está caída, ya que cinco miembros de la Junta votaron por bajadas de 50 pb, uno por 75 pb y otro por 100 pb.

Ante esto, un reciente análisis del BBVA Research, si bien celebra este recorte, sostiene que es necesario que se intensifique la flexibilización de la política monetaria para dar un respiro a la economía el país, que enfrenta un proceso de desaceleración desde hace varios meses, golpeando aspectos como la generación de empleo.

Banco de la República.

Estos analistas explican que si bien “la Junta de Banrep aceleró en esta reunión su ritmo de reducciones de tasas tal como se esperaba. Con la reducción de la inflación observada o la esperada los efectos sobre la tasa de interés real son aún modestos y la política monetaria sigue siendo contraccionista”.

En todo esto vale la pena tener presente que el Emisor resaltó la tendencia decreciente de la inflación total en febrero (7,7%) al igual que la básica (7,3%), a pesar de la mayor persistencia de la inflación de servicios. Además, las expectativas de inflación de los analistas se redujeron a 4,7% a un año y a 3,5% a dos años y las que reflejan las curvas de mercado también se redujeron.

Pesos colombianos

“La Junta está tomando las decisiones de política monetaria intentando lograr un balance entre la reducción necesaria de la tasa de intervención y de la inflación que aún queda pendiente. La inflación ya ha bajado de su máximo de 13,34% en marzo de 2023 hasta el 7,7% de febrero pero el proceso de ajuste hasta alcanzar el rango meta de inflación se extenderá hasta mediados de 2025”, dijo el BBVA Research.

No obstante, advierten que “es cierto, como lo dice Banrep, que el proceso de reducción de la inflación no está exento de riesgos al alza pero las señales de rebaja son positivas”, razón por la cual piden no bajar la guardia en esta materia.

Indicadores

Desde este centro de análisis indicaron que es posible y necesario que la Junta de Banrep acelere nuevamente el ciclo de rebajas mensuales en las próximas reuniones ante una mitigación de algunos riesgos inflacionarios y el lento crecimiento de la actividad económica que se espera para este primer semestre de 2024 pero sobre todo por la lenta recuperación prevista para 2025. Esto último va de la mano con una economía que ya no muestra excesos de demanda.

Basados en esto, el equipo técnico revisó a la baja su pronóstico de inflación para finales de 2024 de 5,9% a 5,4% (igual al dato de BBVA Research), y considera que continuará descendiendo hasta llegar al rango meta (3% +/- 1 pp) a mediados de 2025.