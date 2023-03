Anuncian descuento del 60 % en la libreta militar: así puede obtenerlo

El ministro de Defensa, Iván Velasquez, anunció que, a partir del 7 de marzo, los hombres colombianos mayores de 24 años y los remisos que no hayan resuelto su situación militar podrán acceder a un descuento del 60 % del valor total de la libreta militar si cumple con ciertos requisitos.



“Estas jornadas especiales son muy importantes porque agilizan el proceso necesario para los hombres y facilitan el ingreso a los empleos que muchos pueden estar gestionando”, detalló Velásquez.



La convocatoria hecha por las Fuerzas Militares se llevará a cabo en 12 zonas y 16 Distritos Militares, en donde se adelantarán jornadas que, de manera continua, estarán abiertas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.



Las personas que asistan a esta convocatoria podrán aspirar a recibir un descuento del 60 % de su cuota de compensación militar. Así mismo, podrán tener una rebaja del 90 % en el valor de las multas o sanciones que el ciudadano tenga a su nombre por infracciones relacionadas a su proceso de definición de la situación militar.



De igual forma, los beneficiarios podrán optar por acceder de forma gratuita a la Constancia Electrónica o la expedición física de la Tarjeta de Reservista de Segunda Clase, el cual tendrá un valor, para el 2023, de 174 mil pesos.



Términos y condiciones



Los hombres colombianos que vivan en el país o en el exterior que deseen tener estos descuentos, tendrán que cumplir los siguientes requisitos citados por el Ministerio de Defensa a través de las FF. MM.:



- Hombres aptos que, habiendo sido citados a concentración para incorporación, no se presentaron en la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de reclutamiento y movilización.



- Quienes no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica.



- Los que realizaron el proceso de inscripción de manera extemporánea en vigencia de la Ley 48 de 1993, es decir antes del 4 de agosto de 2017.



- Mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar una vez obtuvieron su título de bachiller, en vigencia de la Ley 1861 de 2017.

- Quienes tengan vencida la fecha límite de pago de la cuota de compensación militar.



- Hombres que hayan superado la edad máxima de incorporación, es decir, los 24 años.



- Hombres declarados no aptos por el comité de aptitud psicofísica de la Dirección de Reclutamiento.



- Hombres que hayan residido o estén residiendo en el exterior durante un mínimo de tres años.



