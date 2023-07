Países en donde es válida la licencia de conducción colombiana

La licencia de conducción es el documento que habilita a un ciudadano colombiano a poder conducir un vehículo en las vías del país.

No obstante, el Ministerio de Transporte y la Cancillería, mediante acuerdos de cooperación internacionales, lograron que este documento sea válido en otros siete países, mientras que otros cuatro se encuentra aún en negociación. Estas naciones son:



- Chile



- Corea del Sur



- España



- Paraguay



- Perú



- Argentina



- Portugal



En el caso de Argentina, se exige que la persona cumpla o supere la edad mínima exigida por las autoridades del país gaucho, la cual es de 16 años. Portugal, por su parte, reconoce la licencia en caso de que los turistas o visitantes se encuentren en el país por un corto periodo.



Por otro lado, según explica la revista 'Motor', los países que aún se encuentran en negociaciones para la validación de la licencia de conducción colombiana son:



-Italia



-Francia



-Hungría



-Emiratos Árabes Unidos



Requisitos para homologar su licencia

En algunos países es necesario realizar una convalidación de la licencia de conducción emitida en Colombia, por lo cual se necesitará el Permiso Internacional de Conducir (PIC), el cual es emitido por el Automóvil Club de Colombia, institución que sirve como soporte y traducción de la licencia nacional.



Este requerimiento no es necesario en Chile, Corea del Sur, España, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, México y Venezuela, siempre y cuando la persona viaje con propósitos turísticos y no supere el tiempo de permanencia legal establecido en cada país.



Mientras tanto, en países como Estados Unidos, Francia y Alemania si exigen el PIC y se debe presentar junto a la licencia de conducción en vigencia. En el caso de Japón, dadas las regulaciones de tránsito, no se acepta la licencia ni ningún tipo de homologación. Si el viajero requiere conducir en territorio nipón, deberá hacer el trámite de solicitud del documento ante el Ministerio de Transporte del país.



PORTAFOLIO