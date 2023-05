Sanciones por no renovar su licencia de conducir antes del 20 de junio

La renovación de las licencias de conducción es un proceso de vital importancia para los conductores en Colombia y este 20 de junio se vencen más de 4 millones en el país según el Ministerio de Transporte. De esta manera el portal www.milicencia.co trae algunas recomendaciones para agilizar este trámite.



(Lea: Renovación de licencias de conducción: todo lo que debe saber).

“Es importante destacar que las licencias expedidas antes de 2012 no contaban con una fecha de vencimiento, por lo que tenían una vigencia indefinida. Esto cambió a partir de una nueva legislación que apunta a disminuir la accidentalidad en las vías. Esto responde a la necesidad de alinearse con los estándares internacionales ya que Colombia era el único país en el mundo donde las licencias de conducción no se vencían”, afirmó Milena León, Directora de Mercadeo de Olimpia IT.



Vale recordar que este trámite obligatorio busca asegurar que las personas mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para operar un vehículo, contribuyendo así a la reducción de accidentes de tránsito y preservando la integridad de todos los ciudadanos en las vías.



(Lea: Proyecto de resolución de licencias alerta a motociclistas).



Las vigencias de las diferentes categorías varían según la edad del conductor, los menores de 60 años deben realizar este trámite cada 10 años, los mayores de 60 cada 5 y los mayores de 80 deben renovar su licencia anualmente.



Para los conductores de servicio público la vigencia es de 3 años. Aquellas licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero de 2022, también entran en este plazo máximo de renovación.



“Desde milicencia.co tenemos la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre este proceso, los cambios y las edades para las renovaciones pues entendemos que aún hay mucho desconocimiento sobre este tema y es importante difundirlo para que no incurran en multas o en faltas como la inmovilización del vehículo”, concluye Milena León.



(Lea: Permiso internacional para conducir: pasos para tramitarlo en el país).



¿Cómo renovar mi licencia de conducción?

Segùn el portal, ellos ofrecen una forma más rápida y fácil para adelantar este trámite, evitando filas y demoras. Además, ofrece la posibilidad de encontrar no solo toda la información sobre todos los trámites de licencia de la conducción, sino también de elegir el Centro de Reconocimiento de Conductores más cercano a tu ubicación, pagar en línea los exámenes médicos, agendar la cita y agilizar su proceso de renovación de licencia de conducción de forma segura y centros autorizados.



El portal recuerda que es importante recordar que los ciudadanos deben cumplir con otros requisitos como estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o estar al día con las multas e infracciones, lo cual se puede verificar en la página web del SIMIT. Por último, deben acudir al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.



(Lea: Costos de expedición y renovación de la licencia de conducción en 2023).



Conducir con una licencia vencida constituye la infracción B02 del Código de Tránsito. En caso de no realizar la renovación y ser sorprendido cometiendo esta infracción, se impone una multa de $309.336 pesos, según los valores vigentes para el año 2023, y es posible que se inmovilice el vehículo generando costos adicionales a la sanción inicial.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio