Supersalud ordena liquidar la EPS Medimás

Este martes 8 de marzo, la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de la EPS Medimás, la prestadora de salud que reemplazo a Saludcoop y, posteriormente, a Cafesalud.



La EPS Medimás deja de operar en 232 municipios de 14 departamentos del país donde contaba con 1,5 millones de afiliados.

“Con esta EPS agotamos todas las medidas tendientes a lograr la protección del

sistema de salud, pero no podíamos permitir que sus incumplimientos siguieran

repercutiendo en el deterioro de las condiciones de salud de sus 1.5 millones de

afiliados”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

La liquidación se ordenó porque la EPS no atendió las órdenes dadas por la Supersalud. De acuerdo a la entidad, Medimás no cumplió con el pago de las obligaciones con su red de prestadores, no presentó mejoría en sus indicadores financieros y la tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) aumentó considerablemente.

La Superintendencia de Salud venía vigilando los movimientos de Medimás desde hace cuatro años y medio, tiempo durante el cual se convirtió en la EPS más multada en Colombia y registró la mayor pérdida de usuarios.



De hecho, Supersalud reportó que, según la auditoría realizada en febrero de 2022, entre enero y noviembre del año pasado, Medimás recibió 57.653 PQRD de sus afiliados y 6.489 tutelas por concepto de salud.

