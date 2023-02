La tarjeta de Littio con la que podrá ahorrar y comprar en dólares

Archivo particular

Littio es una aplicación que les permite a los usuarios ahorrar y acceder a servicios financieros en dólares. Ahora, tras más de un año de operación, la plataforma da el siguiente paso para complementar la experiencia con un nuevo producto.



(Vea: 'Fintech', una herramienta que innova y aporta).

La ‘fintech’, que surgió como una alternativa para ayudar a las personas a proteger su dinero de la devaluación y facilitar el ahorro con la divisa estadounidense, anunció el lanzamiento de una tarjeta física que no cobra cuota de manejo y que se puede utilizar en cualquier parte del mundo.



Gracias a la Littio Card, los usuarios podrán usar los dólares digitales (USDC) que recarguen a su cuenta, para compras nacionales e internacionales en comercios electrónicos y físicos, así como también para retiros en cajeros automáticos.



De acuerdo con Iván Torroledo, COO y cofundador de la app, el objetivo con la adicción de esta herramienta es otorgar una experiencia 360. Es decir, a través de Littio, no sólo se podrá guardar capital y hacer que este crezca, sino que también permite hacer uso de esos recursos y simplificar las transferencias.



(Vea: 'Fintech' versus la banca tradicional).



“Sabemos que el usuario entiende y reconoce productos con los que ya tiene familiaridad. Queremos que el ecosistema de Littio no solo le genere grandes beneficios sino que también se sienta amigable y accesible. En ese sentido, la tarjeta es un complemento”, señaló Torroledo.



Cabe destacar que la plataforma también cuenta con una tarjeta de débito virtual que se puede controlar directamente desde la aplicación. A través de esta los usuarios pueden llevar un control de sus gastos, hacer compras físicas y virtuales y realizar trámites en caso de robo o pérdida.



(Vea: Aplicaciones de ‘fintech’: una forma aún más fácil de usar la banca).



Ambos productos se pueden solicitar por medio de la app, la cual está disponible en App Store y Play Store.

Littio Littio

¿Cómo funciona Littio?

Littio es una plataforma gratuita que opera como una cuenta global con la que las personas podrán guardar su capital en dólares, enviarlos y recibirlos desde cualquier lugar del mundo.



“Queremos que las personas en Colombia, en Latinoamérica y economías emergentes puedan mejorar sus finanzas usando tecnología. Esta es una aplicación súper sencilla con la que pueden acceder a productos que antes eran imposibles de tener en Colombia o muy difíciles de tener por la cantidad de requisitos y trámites de por medio”, destacó Torroledo.



(Vea: ‘Fintechs’, aliadas de las empresas para cubrir flujo de caja).



Para iniciar, el usuario debe registrarse para crear una cuenta. Después de pasar por un proceso de validación, podrá realizar recargas en pesos colombianos mediante diferentes métodos de pago, como Nequi o PSE, y al ingresar su dinero estará adquiriendo dólares digitales.



Además, cada cierto tiempo el usuario podrá recibir una recompensa de rentabilidad como una retribución para construir hábitos financieros.



La plataforma también cuenta con diferentes canales de difusión de educación financiera y dentro de sus planes a largo plazo están su expansión a otras regiones de Latinoamérica, así como la ampliación de la capacidad del producto.

PORTAFOLIO