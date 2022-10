Llega el World Business Forum Bogotá: fechas y temas que tratará

La séptima versión del World Business Forum Bogotá, organizada por Wobi, se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.





En esta oportunidad, participarán ocho speakers que abordaran temas relacionados con la creación de un mejor futuro para las empresas, y formación de líderes para las organizaciones.



Bajo el concepto “The age of the ideas”, estarán Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz, quien abordará temas de empresas sociales y el futuro del capitalismo; el israelita, Uri Levine, creador de Waze, quien centrará su intervención en innovación; el británico estadounidense Marcus Buckingham quien hablará de liderazgo; Laura Huang quien tratará temas de diversidad y Talento, el español Santiago Alvarez de Mon quien se referirá a la gestión de personas, Mark Roberge quien hablará de marketing y ventas, la colombiana Silvia Ramírez quien expondrá sobre self management, y el reconocido actor del programa infantil Lazy Town, Magnus Scheving quien se referirá sobre los equipos de alto rendimiento.



“Las ideas cobrarán vida en esta versión del World Business Forum a través de grandes speakers inspiradores e influyentes. Por eso todos los empresarios colombianos deberían darse la oportunidad de vivir esta gran experiencia de aprendizaje y networking de alto nivel”, sañaló Martha Lucía Maldonado, Country Manager de Wobi en Colombia.



Los asistentes, además, conocerán de primera mano casos de éxito mundial, además de conferencias sobre el networking. Yara conocer más detalles visite el siguiente enlace.



