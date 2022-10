Llega Expo Agrofuturo en la que participarán empresas de 20 países

La inclusión tecnológica en el agro cada vez se convierte en uno de los propósitos del sector en camino al desarrollo para las diferentes producciones y cultivos.



En esta oportunidad, Ricardo Jaramillo Gaviria, gerente general de Croper y presidente de la Junta Directiva de Expo Agrofuturo, habla sobre las expectativas de la feria que se llevará a cabo esta semana.



(Expocervezas tendrá más de 180 referencias de 15 países).

¿Por qué es importante hacer esta feria en Colombia?



Expo Agrofuturo es una feria que promueve una visión diferente del agro basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la innovación. Reúne y representa a los principales sectores del agro, a los que nosotros le llamamos Neo productores porque están abiertos al cambio, los que quieren avanzar independientemente de tamaño.



También participan profesionales, emprendedores, vamos a ser más de 200 este año y los inversionistas y líderes que ven oportunidades de inversión en el agro.



¿Cuál es el objetivo?



Tenemos dos actividades centrales, la de negocios donde hay más de 350 empresas participando de 20 países y las académicas donde resalto el Foro de Innovación de Agrofuturo que se llama Fixa que va a estar enfocado a en ganadería regenerativa y el segundo en agricultura. El evento empezó ayer y terminará mañana.



(Inflación hasta en la sopa: ¿cómo ha afectado a los restaurantes?).



¿Cuáles son los principales países interesados?



Tenemos representación de Holanda, Brasil, Israel, España, Corea, Polonia, Italia, entre otros.



Unos vienen a aportar tecnología y servicios que pueden ser aplicables en las condiciones de Colombia y del trópico y otros vienen porque les interesa desarrollar relaciones comerciales con los agricultores y empresas de colombianas.



¿Cuántos ingresos esperan obtener?



Agrofuturo ha sido un gran dinamizador del agro en los 15 años que lleva, al nivel de alcanzar casi los $2 billones en promoción de negocios, más de 57.000 hectáreas en diversos sectores y departamentos.



Este año esperamos poder capacitar y cambiar la mentalidad de las personas, por lo que estimamos una participación de 23.000 asistentes.



También, esperamos que se hagan $700.000 millones en negocios, de los cuales $250.000 estimamos se den en la rueda de créditos que hacemos con Bancolombia. Además, esperamos entre $300.000 y $350.000 millones en la muestra comercial en zonas de negocios ye de emprendimiento, esperamos que se inviertan entre $150.000 y $200.000 millones en iniciativas nuevas de alto impacto.



¿Por qué incluir una muestra académica?



Esta es de las principales diferencias de Expo Agrofuturo, se basa en que el ecosistema agropecuario, tenga más acceso a conocimiento para tener mejores negocios y mejor desarrollo.



Nosotros le damos mucha importancia a los casos de éxito, a transferir lo que han hecho otros países para que Colombia lo pueda aplicar o Latinoamérica y mostrar en términos de tecnología cuáles son las tendencias, que finalmente eso es lo que nos va a permitir progresar.



¿Qué expectativas tienen después de la pandemia con la feria?



La feria ha evolucionado, hoy tiene un modelo híbrido en donde con Microsoft hicimos una alianza en donde se va a presentar el Foro de Innovación en streaming para pequeños pueblos y municipios del país.Tenemos un piloto de la alianza de llevar Internet con Propósito que se va a llevar a cabo con 1.500 agricultores o productores en Jericó, la idea es que ese sea el proyecto inicial.



¿Con qué otras empresas tienen alianzas?



En la feria hay alianzas con Bancolombia, la Unión Europea, con Comfama como caja de compensación apoyando el emprendimiento rural, resalto a Microsoft y Managro, una empresa de E.E U.U. que está invirtiendo en el agro de Colombia para la transformación tecnológica.



¿Cómo ven la crisis de los insumos agropecuarios?



Los insumos son parte del costo de producción de los alimentos y es una proporción muy alta que llega inclusive al 70% en algunos productos.



Esto hace que los alimentos unidos a la devaluación vayan a seguir subiendo su precio y van a hacer que muchos productores no tengan los recursos para comprarlos, lo cual va a generar falta de productividad o abandono de algunos cultivos que no son de vocación exportadora.



¿Cómo ven la reforma agraria y las medidas que está tomando el gobierno en esta materia?



El agro nunca había estado en el centro de la discusión, no solo en Colombia sino en el mundo. El gobierno tiene una oportunidad de aprovechar en el sector, las tierras, toda la disponibilidad de los productores para traer tecnología, fomentar la inversión y crear una agro productivo.



Diana K. Rodríguez T.

PORTAFOLIO