Lo nuevo del Pixel 5G, el teléfono de Google

Google lanzó un par de nuevos teléfonos inteligentes Android 5G: el Pixel 5, su modelo insignia, y el Pixel 4a 5G, un dispositivo de nivel de entrada con velocidades de red celular más rápidas.



Si bien el display del Pixel 5 esta en línea con los últimos teléfonos de gama alta de Apple Inc. y Samsung Electronics Co., los cambios en sus características y un precio más bajo ponen al teléfono en competencia más directa con los teléfonos de gama baja de esas compañías.



Google comenzó a ofrecer sus propios teléfonos inteligentes con mucha fanfarria en 2016, después de años de colaboración con los fabricantes de teléfonos móviles en una línea Nexus a medida cuyo objetivo era demostrar lo mejor de su sistema operativo Android.



El progreso ha sido lento. Si bien los datos de IDC muestran que los envíos de Pixel aumentaron 52% a 7,2 millones de unidades el ano pasado, Apple, Samsung y Huawei Technologies Co. vende cada uno mas de 100 millones de teléfonos al año.



El Pixel 5 tiene un display frontal que es casi todo pantalla. Ambos teléfonos incluyen procesadores más lentos, menos sensores de cámara y cuestan menos que los teléfonos de primer nivel de sus rivales.



La unidad Alphabet Inc. también eliminó la cámara de reconocimiento facial y el sensor de movimiento del Pixel 4 el año pasado. El precio inicial del Pixel 5 es de US$699, es decir US$100 menos que el año pasado y el mismo precio que el iPhone 11 básico.



Las ultimas ofertas principales de Apple y Samsung cuestan mas de US$1.000. Rick Osterloh, director de hardware de Google, dijo que la compañía elimino componentes costosos porque no quería vender un teléfono de US$1.000 que privaría a muchos consumidores en medio de una recesión económica.



El teléfono insignia presentado el miércoles para las nuevas redes inalámbricas de quinta generación, o 5G, ahora viene en un solo modelo de 6 pulgadas, reemplazando las ofertas de Pixel 4 de 5,7 pulgadas y 6,3 pulgadas del ano pasado.



El teléfono también agrega la capacidad de cargar auriculares en la parte posterior del teléfono y un nuevo modo de bajo consumo para extender la vida útil de la batería. Los dispositivos Pixel han seducido a algunos clientes con sus cámaras y software de fotografía.



Pero Apple y otros fabricantes se han puesto al día y uno de los principales expertos en tecnología de cámaras de Google, Marc Levoy, se fue a principios de este ano. El Pixel 5 agrega una cámara de Angulo ultra amplio, reemplazando el lente del modelo del año pasado.



La ultima configuración ayuda a los usuarios a fotografiar mas del entorno. Google esta compensando la falta de zoom óptico con software. Apple y Samsung ofrecen tres cámaras separadas en la parte posterior de sus teléfonos más caros de primer nivel. La cámara frontal del Pixel 5 es de 8 megapíxeles, lo mismo que el Pixel 4, pero el nuevo teléfono tiene más memoria y una batería más grande.



El teléfono también agrega una función para usar el modo retrato en la oscuridad y nuevos modos para mejorar la estabilización de video. El Pixel 4a 5G es similar al Pixel 4a anunciado en agosto, pero agrega una pantalla de 6,2 pulgadas, cámaras mejoradas y un procesador más rápido.



Ese teléfono cuesta US$499, considerablemente más que la variante mas pequeña que no es 5G. El lanzamiento de ambos teléfonos esta programado para el 15 de octubre, dijo Google.



Apple planea lanzar cuatro nuevos iPhones en octubre, agregando chips más rápidos, cámaras mejoradas, sus opciones de display más grande y mas pequeño y un diseño actualizado, informó Bloomberg News. Google presentó otros productos de hardware el miércoles, incluido un nuevo altavoz Nest Audio y un dispositivo TV Chromecast actualizado.