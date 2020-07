Lo que debe saber de la portabilidad numérica en 24 horas

Desde este primero de julio empezó a regir en nuevo tiempo que tomará cambiar un número de un número telefónico de un operador a otro, de tres días a menos de un día hábil, con lo cual se busca el mejoramiento de la calidad de los servicios de los operadores móviles y lograr mayor bienestar para usuarios.



De acuerdo con cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con corte a junio de 2019 se realizaron cerca de 20.3 millones de portaciones desde 2011, cuando se implementó esta medida.



Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, no solo calificó como “positiva” la medida, sino que enfatizó en que “esta regulación retará a los operadores en realizar mayores esfuerzos a nivel de oferta y prestación del servicio para mantener a los clientes que ya tienen y que pueden perder en cualquier momento. Lo que significa mejores precios, mejor atención al cliente y ofertas más atractivas”.



De hecho, los usuarios que se porten a Tigo tendrán el 50 % en su cargo básico mensual los meses 3, 4 y 5 y podrán adquirir dos equipos móviles por el precio de uno, agregó Marcelo Cataldo.



Siete datos clave para los usuarios:



1. Tenga en cuenta los horarios



Cuando el usuario presente la solicitud de portación de lunes a viernes, dentro de las 8 a.m. y las 3 p.m. su número deberá ser activado en el nuevo operador, en la madrugada del día hábil siguiente. Si la solicitud es presentada en un horario distinto, el operador debe recibir la solicitud y darle trámite en el día hábil siguiente.



2. Portaciones desde cualquier lugar



Las portaciones se pueden hacer desde cualquier canal de servicio habilitado, ya sea físico o virtual. Es importante tener en cuenta que, si la solicitud no es realizada en una oficina física, el número deberá ser activado en la madrugada del día hábil siguiente al recibo de la SIM Card por parte del usuario.



3. No se quedará desconectado



Una de las grandes preocupaciones de los usuarios es si el proceso de portabilidad numérica implica quedarse sin servicios móviles por algunos días. Este proceso se realizará en la madrugada de los días hábiles, siempre con la colaboración del operador donante de la línea



4. La portabilidad numérica no tiene ningún costo



Los usuarios que quieran cambiar de operador manteniendo su misma línea, no tienen que pagar ningún costo por la portabilidad. De hecho, ni siquiera deben informar a su operador actual que van a cambiar de prestador de servicio.



5. El operador nuevo es el que realiza el proceso de portabilidad



Cuando el usuario decida a qué operador se va a trasladar, tan sólo debe acercarse a uno de sus canales de atención, ya sea físico o por internet, solicitar el proceso de portabilidad y listo. El propio operador hará los trámites necesarios.



6. Ningún operador puede retener a un usuario



De acuerdo con las regulaciones establecidas por la CRC, los operadores no pueden de ningún modo retener u obligar a un usuario a mantener sus servicios. Una vez la persona haya tomado la decisión de cambiar de prestador de servicios no hay marcha atrás.



7. Puede cambiar de operador la veces que quiera



Los usuarios pueden cambiar de operador cuantas veces considere, incluso pueden volver a su antiguo prestador de servicio. El proceso no tiene restricción entre operadores virtuales y fijos.