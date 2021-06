Lo que debe saber del proyecto de ley para reducir tarifas del Soat

Solo un debate falta para que sea aprobada en el Congreso la iniciativa que busca una reducción de hasta el 35 % en la tarifa del Soat para quienes no registren accidentes de tránsito. La propuesta significaría un alivio para el bolsillo de los conductores de vehículos en el país.



(Le puede interesar: Tarifas del Soat en 2021 bajarán)

No obstante, el gremio de los aseguradores indica que el proyecto es inviable y significaría un golpe a los recursos que aporta el seguro obligatorio a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), por el orden de los dos billones de pesos.



(Lea: ¿Por qué adquirir un seguro de vehículo?)



Además, durante su trámite en la Comisión Sexta del Senado esta célula legislativa agregó al texto de la iniciativa la posibilidad de que el SOAT cubra daños de latas y además haya una multa automática para quienes no renueven la póliza.



(Además: Trámites para evitar cobros si vendió o le robaron el vehículo)



“Este proyecto de ley obliga a que por la misma bolsa de recursos compitan personas y latas, es decir, que no solo se reducirían los recursos para cubrir las atenciones en salud, por los descuentos en la tarifa, sino que además tocaría usar parte de estos para reparar vehículos”, afirmó a El Tiempo la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Frente a la polémica, el autor de la iniciativa, el representante a la Cámara Alejandro Vega (Liberal) indicó que se opone a la multa por la no renovación del seguro. “Esta famosa multa de la que se habla fue incluida en el tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República, allí exprese mi inconformismo por considerarla excesiva con los colombianos”, indicó



Asimismo, sobre la posibilidad de que el Soat también cubra los daño de latas en accidentes indicó que no es lo ideal.



¿Qué establece el proyecto aprobado en plenaria de Cámara?



Los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial serán objeto de la disminución en el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), así:



a) En caso de no reportar accidentes de tránsito dentro del año inmediatamente anterior, tendrán un descuento del 15%, sobre el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



b) Si en los dos años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del 20%, en el valor de la tarifa del Soat.



c) Si en los tres años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento 25%, en el valor de la tarifa del Soat.



d) Si en los cuatro años inmediatamente anteriores no hizo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del 30%, en el valor de la tarifa del Soat.



e) Si cumple cinco años o más sin hacer uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del 35%, en el valor de la tarifa del Soat.



PORTAFOLIO