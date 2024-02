Las 4 equivocaciones que la mayoría comete en los cajeros automáticos y no sabe

Uno de los recursos más útiles de la actualidad son los cajeros automáticos, los cuales, si bien han sido desplazados en cierta medida por las aplicaciones móviles de los bancos, continúan siendo bastante útiles para realizar depósitos y disponer de efectivo, especialmente si se está en una zona donde no se acepten transferencias bancarias o no tengan terminal para tarjetas. Sin embargo, las personas suelen cometer muchos errores cuando usan los cajeros automáticos.

Lo curioso de esto es que la mayoría no es consciente de qué es lo que hace mal cuando acude a un cajero automático, por lo cual, en esta ocasión le decimos cuáles son estas prácticas erráticas que la Inteligencia Artificial califica como las más comunes entre la población.



Malos hábitos que se tienen en los cajeros automáticos

Al preguntarle a Gemini, bot conversacional de Google, acerca de cuáles son los errores más frecuentes que la gente comete cuando acude a un cajero automático, la herramienta de Inteligencia Artificial destacó prácticas en los rubros de seguridad y operaciones. Sobre el primero dijo que los errores más comunes son:



1. No cubrir el teclado al digitar el PIN.



2. Usar la misma clave por mucho tiempo.



3. Aceptar ayuda de extraños.



4. Ignorar elementos extraños en el cajero.

Cajero automático. IStock

En el tema de operaciones con cajeros automáticos, la IA expuso como errores más frecuentes el hecho de no verificar el saldo antes de realizar operaciones, ya que con ello se arriesga a sobregirar su cuenta. Asimismo, el bot conversacional señala que las personas no suelen contar el efectivo del que disponen en los cajeros, algo que puede provocar que, si no se recibe la cantidad de dinero correcta, no se pueda hacer una aclaración.



Además, es bastante común que las personas no guarden el recibo que les da el cajero, algo que les impide verificar las operaciones que hicieron durante el día, y, en algunos casos, detectar errores.



Sin mencionar que, por irónico que parezca, también es frecuente que las personas olviden su tarjeta en el cajero automático, algo que las lleva a pedir reposiciones de plástico, comunicarse con su banco para dar de baja su tarjeta perdida y ser vulnerables a que alguien haga mal uso de su tarjeta mientras toma acciones al respecto.



ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio