Los avances del proyecto Mocoa para la producción de cobre en el país

El Gobierno Nacional, por medio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, expresó que el país puede aprovechar su potencial en la producción de cobre, indispensable para la transición energética.



En el momento el país produce este metálico en Chocó; sin embargo, hay una serie de proyectos que están en fila para empezar a operar. Uno de esos es el proyecto Mocoa de Libero Copper, que se encuentra en fase de estudios para explotar el que sería el mayor descubrimiento de cobre en el país. Ian Harris, presidente de la minera, explicó que también hay un gran potencial en molibdeno en este yacimiento.



¿Hace cuánto está en el país y hace cuánto específicamente están explorando acá?



Tenemos proyectos en Argentina, Canadá y en Colombia, pero nuestro proyecto más avanzado está aquí, en Mocoa.



Es un proyecto, que es una de los pocos pórfidos, es el descubrimiento de un pórfido de cobre y molibdeno. Es un proceso desde 1980 y que fue perforado en 2000 hasta 2012 por B2Gold, pero no había oro. Libero compró el proyecto en 2018, yo entré a la empresa en enero de 2021 y comenzamos a hacer la tarea, preparándonos para reactivar el proyecto. Más o menos a finales de 2021 es cuando comenzamos con la geofísica reactualizando y en 2022 comenzamos con la geoquímica. Es el recurso más grande de cobre en Colombia, en recursos es 2 millones de toneladas y más o menos 500 millones de libras de molibdeno; para ponerlo en contexto, la producción mundial es 600 millones de libras.



Es uno de los más grandes recursos de molibdeno, no explotado, no desarrollado en el mundo.



¿Cuál es la fase en la que están para empezar a producir?



Este es un proyecto de exploración avanzada porque ya tiene un recurso establecido. Significa que la siguiente fase es seguir definiendo los recursos.



Vamos a seguir explorando, porque Colombia tiene el potencial para seguir incrementando sus recursos, pero ya vamos a comenzar los otros estudios que son críticos: la línea base, los estudios socioeconómicos, para hacer el estudio un estudio preliminares y llegar a un estudio de factibilidad y tomar la decisión de construir o no construir



¿Cuándo harían el estudio de prefactibilidad?



La meta es hacerlo en 2023, que sería el estudio económico preliminar



¿Cuándo esperan estar presentando todos estos proyectos hasta llegar al estudio de impacto ambiental?



Necesitamos hacer dos años de línea base. Depende mucho del tamaño de los recursos. Necesitamos trabajar conjuntamente con las universidades, con las comunidades, con el Estado y nosotros para asegurar que es un proyecto inclusivo donde todo mundo tiene la participación.



¿Cuándo podría estar la mina funcionando si todo sale bien?



Usando referencias mundiales, mínimo son cuatro años, realmente es más; la velocidad depende de traer inversión que está basado en la percepción del país. Por eso estamos muy emocionados. Estamos comenzando a escuchar la importancia y que el cobre es estratégico. Por el tamaño de los recursos comienza a justificar producir cobre en Colombia, no concentrados para exportar o fundir. Ya estamos estudiando la aplicación de estas tecnologías para producir directamente cobre desde el proyecto.



Tenemos con Anglo Asian, que es dueño de 20% de nuestro proyecto, para producir y no exportar. También hay otros tecnologías aplicables como oxidación que sin fundir puedes producir. Ya estamos trabajando con la Universidad Nacional para investigar porque desde hoy debemos comenzar a pensar si es aplicable y cómo vamos a aplicarla.



¿Cuál es la inversión que ustedes tienen programada para realizar en el proyecto?



Puede tomar 30 años o un año, pero van a ser más o menos US$200 a US$300 millones de inversión para llegar antes de solamente la fase de estudios.



¿Y para la construcción cuánto sería?



Pueden ser miles de millones de dólares. Depende del tamaño se analiza, la idea es que vaya a ser un proyección de mínimo 20 años. Esa es la escala.



¿Cómo ve el ambiente inversionista hacia Colombia?



Creo que hay mucho anticipación, están esperando y están mirando. Estamos comenzando a ver los primeros pasos; se nota que todavía Colombia está poniendo la casa en orden. La inversión extranjera va a ser un componente de avanzar especialmente en los proyectos mineros.



¿Cuál es el papel que van a jugar ustedes en una aceleración de la transición energética?



El proyecto Mocoa es el recurso más grande de Colombia, hoy es más grande que todos los recursos de cobre juntos que se han probado. No podemos hacerlo solos, estamos con los brazos abiertos para desarrollar el mejor proyecto posible, inclusivo, con otros actores.



¿Son un Proyecto de interés Nacional Estratégico (Pine)?



Todavía no. Es un proyecto de interés regional probablemente sea Pine después.



¿Si el Gobierno lanza una nueva ronda de cobre, aplicarían?



En este momento no tenemos más previsto. Es un proyecto grandísimo; obviamente en nuestra zona vamos a aplicar ese conocimiento en el futuro. Estos son proyectos de largo duración, por lo que debemos esperar.



