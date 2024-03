Estos son los dos factores que están haciendo subir el bitcóin a niveles históricos

El bitcóin (BTC) continúa siendo noticia luego de que la SEC (supervisor bursátil de EE. UU.) le dio el visto bueno a los fondos cotizados (ETF) vinculados a esta moneda digital para que comenzarán a hacer tranzados en la Bolsa de Nueva York.



Esta noticia, que se conoció el pasado 10 de enero, le abrió la puerta del mercado de criptoactivos a nuevos inversores institucionales, como la banca tradicional.



En segundo lugar, su valorización sigue creciendo y por lo menos en el corto plazo pareciera no tener techo. El pasado viernes 8 de marzo se cotizó en US$ 70.085 con lo que superó su máximo récord histórico de US$ 69.191 alcanzado el 5 de marzo, aunque este lunes alcanzó a tocar los US$ 72.385. Este tope batió un récord que estaba vigente desde el 10 de noviembre de 2021, cuando el bitcóin llegó a los US$68.991.



De acuerdo con los analistas, esta tendencia alcista responde a la decisión de la SEC de aprobar los primeros ETF de bitcóin y a la creciente correlación entre el mercado de las criptomonedas y el sector financiero tradicional que ha generado mucha más confianza en los inversionistas.



Sin embargo, el hecho más relevante y que pone de protagonista al bitcóin como una de las tendencias económicas y financieras del momento en Colombia, tiene que ver con el 'halving' que se realizará en abril y que, según las proyecciones, impulsará aún más su precio. Se trata de un acontecimiento que sucede cada 4 años y que genera la máxima atención de los cripto usuarios y de nuevos inversionistas.



De acuerdo con Andrés Gómez, country Manager de CryptoMKT en Colombia, “el 'halving' consiste en reducir a la mitad las recompensas que reciben los mineros por la creación de un nuevo bloque de bitcóin. El principal objetivo de este tipo de mecanismos es mantener un crecimiento, tanto sostenible como estable, en el mercado del BTC, cuestión que se logra al controlar la emisión de nuevas monedas y limitar las que ya están en circulación”.



Según Gómez, desde su creación esta moneda digital ha tenido un límite máximo de 21 millones de bitcoins. “Esto fue establecido por su fundador, Sathoshi Nakamoto, por lo que ya está programado un algoritmo en su código fuente para que cada 210.000 bloques minados la recompensa sea reducida. El tiempo aproximado para que esto suceda es cada 4 años”.



Es importante anotar que en 2009 (cuando el bitcóin fue lanzado) la recompensa era 50 BTC por bloque. “Eso hasta que en 2012 tuvo su primer halving en el que se redujo a 25 BTC por bloque. En 2016 ocurrió lo mismo, disminuyendo a 12,5 BTC por bloque y, en mayo de 2020 (cuando se hizo el último evento) quedó a 6,25 BTC por bloque. Este proceso se repite una y otra vez hasta llegar al límite de 21 millones”, agrega Gómez.

72.385 dólares Precio al que alcanzó a llegar la cotización del bitcóin este 11 de marzo.



Por qué el 'halving' será la principal noticia de la industria critpo en Colombia, según CryptoMKT en Colombia.



Primero, limitará la emisión de bitcóin, con el objetivo de ralentizar la creación de nuevas monedas digitales. “De cierto modo es una forma que sirve para controlar y limitar la emisión de BTC a lo largo del tiempo”, asegura el experto.



Segundo, generará escasez y por ende aumentará el valor de BTC. “Es decir, se limitará la oferta y su demanda crecerá, influyendo directamente en su precio y en la percepción de que esta moneda es un activo escaso y valioso”, explica Gómez.



Tercero, ayudará a generar control inflacionario, ya que cada vez que se minan nuevos bloques de transacción se emiten bitcóins como recompensa de los mineros, es por ello que con cada 'halving' la recompensa se va reduciendo para limitar la oferta logrando que no se produzca una inflación descontrolada.



Cuarto, fomentará una mayor participación en el mercado cripto del país, debido a que generará la mayor atención por parte de la comunidad criptográfica, atrayendo nuevos participantes e inversores que impulsarán la adopción de las monedas digitales.