Los efectos en los supermercados por el aumento de los robos

Los robos a supermercados aumentan tanto en número de casos como en valor, según el Censo de Mermas que revela Fenalco. Los datos correspondientes al 2021 arrojan que el e registraron 34.150 casos de hurtos en grandes superficies, 6% más que el año anterior.



El monto de pérdidas por esta causa ascendió a $122.000 millones, $10.000 millones más que en el 2020.



Dice el gremio que esta es la fotografía de las actividades delictivas protagonizadas por personas o grupos externos y por algunos empleados de los almacenes.



“En las dos modalidades hay participación de bandas dedicadas a este flagelo, aunque se observó un incremento en el índice de percepción de casos de robo por necesidad, después de la dura situación en pandemia”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Allí se detalla un incremento de estas situaciones en un 12%, cuando en el 2020 fue 8% y en el 2019 el 7%.



El Censo Nacional de Mermas realizado por la firma consultora We Team, con el apoyo de Sensormatic, fue presentado en el marco de Góndola, el evento más representativo del retail latinoamericano, que se realiza en Cartagena.



El valor de pérdidas de robos está dentro de la merma operativa general que presentan las grandes superficies y que corresponde a la diferencia entre el inventario teórico final y el real.



Los robos están en lo que se llama merma desconocida. El otro componente es la merma conocida relacionada con el deterioro de mercancía, desperdicios y vencimientos.

El impacto económico de la merma, conocida y desconocida, según el informe asciende a $629.847 millones, mientras que en el 2020 fueron $565.094 millones.



Igualmente, se estableció en este estudio que hay fraudes en las tiendas virtuales. En un 34% se presentaron situaciones de este tipo, las cuales pesan el 0,18% de las ventas.



DETALLES SOBRE HURTOS



“Durante el año anterior el 20% de la merma (disminución del inventario) en almacenes y supermercados del país obedeció a la modalidad de robo. Unos $35.000 millones corresponden a robos cometidos por funcionarios o empleados y $87.000 millones pertenecen a robo externo”, afirmó el presidente de Fenalco.



Por regiones, el incremento de casos se dio en la Costa Atlántica, Pacífica, Centro del país y Occidente. Solo se registró una leve disminución en el Oriente colombiano.



La lista de los 15 productos que más atraen a los amigos de los ajeno la encabezan las golosinas en minigóndolas, el atún/enlatados, gaseosas, licores, productos cárnicos / carnes frías, granos (lentejas - arroz), leches, artículos de aseo personal, productos digitales (electrónicos) y de droguería / OTC. (Ver gráfico anexo).



Según el reporte, entre las modalidades de robo interno se destaca la mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas, cajeros (mercancía que sale, pero no se factura), complicidad externa y consumo de alimentos en la tienda.



También es común el caso de mercancía que no entra, pero se factura, ponerse ropa del almacén y el cambio de códigos. Respecto a robo externo se advierte que es común la sustracción de mercancías en bolsas de aluminio, la cual se aprovecha ahora que los supermercados no entregan bolsas a los clientes.



