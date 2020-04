‘Los fondos no somos ajenos a la coyuntura, que es mundial’

Juan David Correa, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección es consciente de que la crisis por la expansión de la pandemia del coronavirus golpea a todos los países y además se exacerba con la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita que tiene inundado de crudo al mercado y ha golpeado los precios de ese producto hasta llevarlos a niveles cercanos a los que había hace casi dos décadas.



(¿Cómo retirar las cesantías por contingencia del coronavirus?).

En ese sentido, la mayoría de productos y activos en los mercados financieros y bursátiles se han afectado, llevando de paso las rentabilidades de los instrumentos en los que invierten las entidades privadas del sector a cifras negativas o en el mejor de los casos a pequeñas ganancias.



Pero él ejecutivo confía que como en todas las crisis, estas no duran para siempre y las cosas deben mejorar y con ello retornarán los rendimientos de los fondos.



Correa considera que es una realidad que “la coyuntura que hoy enfrentamos ha afectado nuestros entornos social, político y económico, no solo en el país, sino en el mundo entero”.



La rápida propagación del coronavirus, sumado a la reducción del precio del petróleo, ha generado un impacto global “con efectos económicos en el país y el mundo”.



Así, considera, los fondos de pensiones y cesantías y los portafolios de ahorro e inversión, “no son ajenos a este comportamiento”.



NOTICIAS QUE NO SERÁN TAN BUENAS



Y es que en las próximas semanas los colombianos verán en sus extractos esta realidad reflejada, de bajas rentabilidades en sus cuentas.



Sin embargo, Correa dice que “es importante tener presente que el comportamiento de estos rendimientos se debe mirar en un periodo de tiempo mucho más amplio. Los efectos de esta crisis son en el corto plazo y el impacto sobre el ahorro también lo será”.



Sobre esto, el presidente de Protección considera que “hay que mirar estos resultados con tranquilidad de que hay un equipo experto de inversionistas detrás buscando el menor efecto posible y tomando las mejores decisiones procurando el menor impacto para el futuro del ahorro e inversión de nuestros clientes”.



El presidente del fondo es optimista y dice que “así como esperamos que venga la recuperación económica global, también esperamos que venga la recuperación en el comportamiento del ahorro, factor que nos invita a mirar el mañana con optimismo”.



Correa dice que en el pasado se han afrontado coyunturas similares “sin que se afecte el ahorro de largo plazo de los afiliados. Este tipo de coyunturas, eventualmente, se convierten en oportunidades que nuestros expertos de inversiones identifican y que permiten comprar a menores precios, lo que en consecuencia representará un beneficio por su posterior valorización”.



Protección dice que hay que entender la rentabilidad como un tema de largo plazo y evitar hacer movimientos en momentos coyunturales de decrecimiento económico para evitar pérdidas en el largo plazo sobre los rendimientos del periodo de recuperación.