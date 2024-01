Los logros de BBVA en 2023, los retos y apuestas para el 2024

Mario Pardo Bayona, presidente del BBVA Colombia, dice que en el 2023 el sistema financiero y la economía colombiana tuvieron un mal año y para 2024 la mejoría será leve, sin embargo es optimista sobre una reactivación.



¿Cómo le fue al BBVA Colombia en 2023?

El año pasado fue complejo para BBVA en Colombia. Somos un actor relevante del sistema financiero y el sector siempre es un reflejo de la economía, y el año pasado fue complicado por dos factores: una fuerte inflación y altos tipos de intereses.



Este último hecho no nos gusta, nos perjudica, y eso se vio reflejado en la cuenta de resultados, y en segundo lugar, precisamente por los tipos de interés, hubo un frenazo en la actividad económica muy significativa que también se vio en nuestra cartera crítica. Así, niveles de actividad bajos, tasas altas, a nivel de recuperación de la cartera y su calidad, fueron complejos pues a los clientes les cuesta más pagar sus créditos. Incluidas las filiales, BBVA en Colombia tuvo una caída del 40 % en el beneficio en 2023, pero fue una cifra superior en el caso del banco. Cerramos con 5,5 millones de clientes, 500.000 más que en 2022.



¿Con cuánta cartera cerró el 2023 y su calidad?

Tuvimos una cartera aproximada de $ 76 billones y un crecimiento del 6%, superior al que hubo en el mercado, pues este creció alrededor del 2,5 %.



Vimos un cierto deterioro el año pasado, cerrando alrededor del 5%, que está más o menos en el rango de lo que es la media histórica, si bien es verdad que en la cartera de consumo son peores cifras que la media, en la de vivienda estamos más o menos en la media y la cartera comercial está todavía con mejores cifras que la media histórica.



Las cifras de crédito de consumo son malas...

Aunque no se hayan publicado, estuvo deteriorado todo el año. Es la carrera que nos tiene no solo ocupados, sino preocupados.



¿Cuáles son las perspectivas para el 2024?

Será un año complejo y si lo tuviese que resumir, relativamente similar al 2023, pero es verdad que con una dinámica mensual distinta, pues el año pasado comenzamos razonablemente bien y se fue deteriorando y para 2024 lo que esperamos es empezar en un entorno duro, pero que durante el año vayamos viendo mejoría porque pensamos que la inflación baje y cierre en 5,5 %, lo que va a permitir que el Banco de la República baje las tasas este año del 13 % al 7 %, lo que hará que vaya mejorando el entorno y la predisposición de las empresas a invertir, pues demandarán cartera, pero también generarán empleo para reactivar la economía, por eso pensamos que en 2024 vamos a tener la peor parte a comienzos de año y estaremos viendo cierta mejoría y tendríamos un crecimiento del PIB entre el 1,5 % y 2 %, pero aún así es una cifra de crecimiento bajo e insuficiente para el que requiere Colombia, un país con alto potencial de desarrollo.

Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia Cortesía



¿Qué están haciendo en digitalización?

En 2023 invertimos $170.000 millones en tecnología y para 2024 serán unos $ 200.000 millones. En 2022 lanzamos una aplicación móvil para personas jurídicas que ha sido un éxito.



En 2023 lanzamos una aplicación móvil para personas naturales que trajimos de España, elegida como la mejor app a nivel global. En personas jurídicas, también hicimos inversiones para lo que llamamos el adelanto de ventas, una solución digital para que todos los clientes que contraten la adquirencia con BBVA puedan tener un préstamo.



A su vez, lanzamos nuestra tarjeta de crédito 100 % digital. Acabamos de lanzar las cuentas de ahorros 100 % digitales, para los empleados, pensionados y estaremos lanzando el crédito de consumo 100% digital y más allá de que los clientes tengan las soluciones en la app, las 350 oficinas físicas en 30 departamentos seguirán siendo nuestro principal canal de relación.



¿Qué ventajas traen los créditos verdes?

Hicimos la emisión del primer bono azul en Colombia, de la mano de la IFC y Banco Mundial para ayudar a proyectos que conserven la biodiversidad acuática y este año estaremos trabajando para ampliar ese bono azul.



Los créditos verdes para mitigar los efectos del clima van acompañados de una mejora de tasa y queremos que todos los clientes tengan conversaciones con nosotros para tener un producto sostenible.



¿Qué hacen en inclusión financiera y apoyo a emprendedores?

El banco creó la Fundación Microfinanzas BBVA que a su vez fundó Bancamía y por tanto todo lo que tiene que ver con inclusión crediticia del microempresarios se hace a través de ellos.



Lanzamos una banca a los emprendedores, para acompañarlos y entender sus modelos negocios. En un año pasamos de 30 a 100 clientes, vamos a multiplicarlo muchas veces. Hacemos un llamado a cualquier emprendedor que tenga un proyecto y que haya hecho ya sus rondas de financiación y que quiera tener acceso al sector bancario, que aquí estamos.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio