Los negocios que se mueven alrededor del dólar en el país

Archivo particular

Apertura de cuentas en dólares en el exterior, aunque en altos montos, negociación de dólares en efectivo, a través de las casas de cambio pero que por cuenta de la reciente volatilidad alcista comenzaron a escasear; posibilidad de invertir en propiedad raíz en varios países y un mercado de remesas de trabajadores colombianos en el exterior de los que en 2021 llegaron al país cerca de US$9.000 millones, hacen parte del mundo del dólar en Colombia.



(Vea: Cuál es el mejor momento para comprar dólares e invertir con la divisa).

Incluso, operaciones con plataformas de intercambio con criptomonedas como el bitcóin, Ethereum y en las llamadas stable coins (monedas estables) hacen parte del menú que se ofrece en Colombia. Una alternativa que llegó recientemente a Colombia es Global66, una fintech de pagos transfronterizos digitales y envíos internacionales de dinero en América Latina.



La firma desarrolla una plataforma de servicios financieros la cual integra una billetera digital multimoneda.



Los usuarios tienen la posibilidad de hacer transferencias internacionales desde sus dispositivos iOS o Android, a más de 60 destinos y con la opción de recibir y enviar dinero a cuentas bancarias o entre billeteras Global66 en Latinoamérica.



“Nuestro objetivo es estar al servicio de esos usuarios y de las pequeñas y medianas empresas que históricamente han estado desatendidos financieramente y que hoy en día, demandan propuestas flexibles que respondan a sus necesidades de globalización y acceso a oportunidades de gran escala. Ya sea para aquellas personas que envían apoyo financiero o el empresario que busca internacionalizar su negocio”, asegura Tomás Bercovich, cofundador y CEO de Global66.

(Vea: Industria de textiles, calzado, y plástico sienten el impacto).

Las cuentas en el exterior

El BBVA tiene un servicio disponible para clientes del segmento de alto valor con cuentas a partir de los US$100.000. Se hace la apertura a través de BBVA España y BBVA Suiza.



El banco Davivienda ofrece la apertura de cuenta en las oficinas de Miami y Panamá. Las cuentas se abren desde Colombia o directamente en esas ciudades.



Bancolombia tiene un portafolio de cuentas de ahorro o corrientes en Panamá, los mismos productos en Puerto Rico, cuenta corriente en Cayman, cuenta Money Market Panamá, en Puerto Rico y en Cayman.



El banco dijo que como entidad financiera colombiana, Bancolombia no realiza la apertura de cuentas en el exterior, y que esta tarea corresponde a las filiales del Grupo en otras geografías. La oferta se adelanta conforme a una estrategia de internacionalización que viene realizando Grupo Bancolombia.

(Vea: Empresarios advierten sobre el aumento en precios de materias primas).

Invertir en finca raíz ¿es rentable?

Con el precio actual del dólar que se encuentra en alza sobre los $4.000, se acerca una ola en la dinámica de inversión.



Esto lo ha asegurado Juan Camilo Lovera, CEO de Vivamos de los bienes raíces, quien afirma que para invertir en Finca Raíz en el exterior es mejor jugar las cartas con una dinámica pesimista de que el dólar no estará por debajo de los $4.000.



“Es más favorable anticiparse y jugar como si el dólar fuera a llegar a $5.000. Teniendo en cuenta esto, entre más pronto empiecen a invertir, más conveniente será, no solo por el incremento del dólar, porque va a seguir subiendo, sino porque el rendimiento que va ser en dólares se va a ver en pesos”, dijo Lovera.



El experto, además recomienda no solo ver el mercado de EE. UU. con modelos para duplicar la inversión, sino también en México, en la Riviera Maya.



Inversión en finca raíz. iStock

Llegaron dólares a las casas de cambio

Con la fuerte alza que registró el precio del dólar en las últimas semanas el mercado de compra y venta de efectivo en las casas de cambio se había prácticamente secado.

Voceros de varias de esas entidades, que no tienen un precio regulado y que se basan en la oferta y la demanda, dijeron a Portafolio que entre el miércoles y el viernes retornó la liquidez por parte de los clientes que fueron a vender.



Esto obedeció a la fuerte caída del precio oficial de la divisa, superior a los $220.



Así, ocho casas de cambios, consultadas en 5 ciudades aseguraron que ante la depresión en el precio muchos trataron de hacer una utilidad vendiendo a precios por encima de los $4.500.



Hay que recordar que el martes la Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) llegó a un nivel máximo de $4.627,46 y aunque dichas casas de cambio no tienen en cuenta esa cotización, sí les sirve de parámetro a la hora de negociar. Cabe destacar que el viernes compraban entre $4.000 y $4.100 y vendían entre $4.300 y $4.440.

(Vea: Dólar: la preocupación por su impacto en el país continúa).

Remesas aprovechan el alto precio

En 2021 la mano de obra colombiana en el exterior envió al país US$8.597 millones, lo que confirma que esta se ha convertido en una importante fuente de recursos y en la actual coyuntura, las familias que reciben esos recursos ven aliviado o reforzado su ingreso mensual.



Según el Banco de la República, la cifra del año pasado representa un crecimiento del 24,4 % frente a la registrada en 2020 (US$6.908 millones), cuando también había sido una cifra histórica.



Una manera de explicar la cifra del 2021 (US$8.597 millones) es decir que prácticamente, en promedio, cada hora llegaba a Colombia US$1 millón por concepto de esas rentas de trabajo, US$23,6 millones diarios.



La más reciente cifra disponible muestra que las remesas durante mayo de 2022, alcanzaron los US$841 millones.



El dato del quinto mes del año corresponde al resultado mensual más alto en lo corrido del 2022: de momento había sido la cifra de abril, cuando se alcanzaron remesas del orden de los US$754 millones. El acumulado al quinto mes llegó a los US$3.641 millones.



PORTAFOLIO