Las exportaciones de la CAN crecieron un 19,5 % en 2022

El año pasado las exportaciones al mundo de los países miembro de la Comunidad Andina (CAN), es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, sumaron un total de US$163.012 millones, lo que representó un crecimiento del 19,5%, frente al dato registrado en 2021.



De acuerdo con el informe publicado por la Secretaría General de la comunidad, el país que más se destacó en las ventas internacionales al mundo fue Colombia, con un total de US$57.243 millones y un crecimiento del 38,3%.



Seguido se encuentra Ecuador con un aumento del 24,3% en sus ventas internacionales, sumando unos US$32.658 millones. A su turno, está Bolivia con comercio al mundo por US$13.410 millones y un incremento del 21,6%.



Para el caso de Perú, aunque sus ventas son mayores en materia de dólares con US$59.700 millones, su crecimiento fue de 3,4%, respecto a 2021.



Ahora bien, en las exportaciones intracomunitarias, es decir, aquellas a los países miembro, incrementaron en 22,7% al pasar de US$8.667 millones en 2021 a US$10.632 millones el año pasado.



En este tipo de comercio, los países que más se resaltaron fueron Bolivia con aumentos del 42,1%, Ecuador con un 29,2% y Perú con 26,3%. Colombia, por su parte, solo creció en las ventas internacionales intracomunitarias un 5,3%.



Las exportaciones extracomunitarias, aquellas a los países del mundo excluyendo a los miembros de la CAN, en el año 2022, totalizaron US$152.380 millones, cifra superior en 19,3% a la registrada en 2021.



Colombia, bajo esta dinámica comercial fue el miembro que más exportó registrando un incremento del 40,9%. Continuo está Ecuador con un crecimiento del 24%, al tiempo que Bolivia y Perú presentaron aumentos del 17,9% y 2,3%, respectivamente.



De acuerdo con las estadísticas elaboradas por la Secretaría General de la CAN, además de las materias primas que tradicionalmente se exportan desde la región andina al mundo como aceites crudos de petróleo y minerales de cobre, figuran otros como café, plátanos, preparaciones y conservas de camarones y langostinos.



Por su parte, Diego Caicedo secretario general a.i. de la CAN, resaltó que en el ámbito de los productos exportados intracomunitariamente se destaca el aceite de soja, aceites crudos de petróleo y además productos con valor agregado como tableros de madera, preparaciones para la alimentación de animales, alambre de cobre refinado, entre otros.



Mientras tanto, extracomunitariamente los productos a destacar fueron, aceites crudos de petróleo, minerales de cobre y las demás formas en bruto de oro para uso no monetario.



PORTAFOLIO