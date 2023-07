Gasto, la bandera roja que prende alertas en el Marco Fiscal

Hace cerca de un mes, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023, en el cual el Gobierno definió las metas en materia fiscal y macroeconómica para el país para los próximos años. Allí, el Gobierno planteó que la economía crecerá 1,8 % en 2023 y 2,8 % en 2024, y que el desbalance fiscal llegará, como porcentaje del PIB, a -4,3 % y -4,5 %, respectivamente.



Desde entonces, son varias las banderas rojas que se han levantado alrededor del Marco Fiscal. Justamente ayer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente creado con la reforma tributaria de 2021, emitió un pronunciamiento en torno al documento, y cuestionó el deterioro que se prevé para el déficit fiscal el próximo año, el incremento programado de 1,2 % en el gasto primario entre los dos años, e incluso la posibilidad de un incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal en 2024.



Las alertas del Carf

A pesar de que el Carf ‘elogió’, en sus propias palabras, el esfuerzo del Gobierno en temas como la reducción, el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles, la entidad enfatizó también en que el Marco Fiscal “prevé que para 2024 habrá un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno, a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación”.



Según indicó en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ese aumento en el déficit se justificaría por “el volumen de intereses y servicio de la deuda que tenemos que cubrir” pero destacó que se mantendrá el “equilibrio primario en 2024”.



Otro punto que cuestionó el Carf es el aumento del gasto primario de 1,2 puntos porcentuales. El Marco Fiscal establece que este se elevaría de $309,05 billones según lo proyectado en 2023 a $347,49 billones en 2024. Y pasaría de representar el 19,2 % del PIB en 2023 a 20,5 % en 2024.

Según el Carf, ese incremento en el gasto primario que se programa entre 2023 y 2024, “impone una mayor presión sobre las cuentas de la Nación y revierte los logros en ajuste primario alcanzados después de la pandemia, en 2022, y los que se esperaban para 2023 en el escenario previo”.



Además, el Comité aseguró que los balances de 0 % que se obtendrían en 2023 y 2024 son inferiores a los programados en el Plan Financiero de comienzos del año, y a los necesarios para estabilizar la deuda del Gobierno.



También por el lado del gasto, el Carf lanzó otra alerta: que el MFMP no muestra en la programación fiscal los probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional, como son la de salud y la de pensiones. De acuerdo con la entidad, en el corto plazo estos podrían costar cerca de 0,7 % del PIB.



“De programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”, sentenció el Carf en su pronunciamiento.



Y sumado a ello, el Comité cuestionó, por el lado de los ingresos el hecho de que el Marco Fiscal toma en cuenta en sus cuentas “ingresos adicionales sobre los que no se tiene seguridad”, ligados a la gestión de la Dian, y que serían equivalentes a 1,3 % del PIB.



Y también cuestionó que la Nación espera recibir $15 billones en 2024 provenientes de arbitramentos de litigios, y que genera preocupación por su magnitud y las consecuencias sobre el financiamiento de la Nación si estos recursos se atrasaran o no se perfeccionarán.



“No es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta”, cuestionó el Carf.



Inquietud colectiva

Pero no solamente el Comité ha expresado su preocupación. Fedesarrollo es otra entidad que también ha levantado la voz sobre el Marco Fiscal. La entidad, dirigida por Luis Fernando Mejía, destacó la semana pasada que “se prevé que en 2024 y 2025 se pondría en riesgo el cumplimiento a las metas establecidas por la Regla Fiscal”.



El centro de estudios económicos hizo un llamado a adoptar medidas que promuevan una reducción del gasto para avanzar en el proceso de consolidación de las finanzas públicas.



De igual forma, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, cuestionó que el plan financiero del Gobierno se acerca al límite impuesto por la Regla Fiscal basado en una previsión de ingresos que “genera dudas”.



Según el economista, el gasto proyectado es “tan alto” que, a pesar de las optimistas proyecciones de ingreso, apenas si se cumple la regla fiscal. “El endeudamiento tiene ciertos límites, por eso es fundamental que las perspectivas de gasto estén fundamentadas en ingresos realistas”, dijo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio