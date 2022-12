Grandes obras eléctricas: crearían comunidades energéticas

El Gobierno ha adelantado el trabajo para la construcción de la hoja de ruta de la Transición Energética.



Dentro de los puntos que destaca el documento que ya ha sido presentado es la creación de comunidades energéticas.

Se trata de un concepto en el que las comunidades tienen generación distribuida con base en fuentes renovables no convencionales e incluso podrían inyectarlo al Sistema Interconectado Nacional.



No obstante, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) señaló que solo esto no es suficiente para satisfacer las demandas del Sistema.

De acuerdo con Sandra Fonseca, directora del gremio, señaló que “no es suficiente para garantizar la confiabilidad, seguridad y calidad necesarias de la energía para abastecer la demanda actual y la futura, donde se requieren decisiones para avanzar en inversiones que requieren tiempo para materializarse”.

Hasta el momento, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha señalado que no se promoverá una nueva subasta, aunque ha señalado que trabajan en el diseño de un nuevo modelo que garantice la seguridad y autonomía.



PORTAFOLIO