Los productos financieros que más usan los adultos en Colombia

En 2021 se vincularon a las entidades financieras 1,5 millones de consumidores nuevos, con lo que la cifra total cerró en 33,5 millones de adultos con al menos un producto, es decir el 90,5% del total, de acuerdo con el el Reporte de Inclusión Financiera 2021 que presentaron la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades.



El último indicador se ubica en 5,5% por encima de la meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo para 2022 de 85%.



Por su parte, los depósitos de bajo monto, entre los que están productos como las billeteras virtuales, los depósitos electrónicos y las cuentas de trámite simplificado, tuvieron la mayor penetración en 2021, llegando a 23,8 millones de productos activos, de los cuales el 67,2% pertenecen a mujeres y 32,8% a hombres.



Dentro de los canales más utilizados para realizar pagos y transferencias, entre otros, se destaca el crecimiento anual del 71,9% que tuvo la telefonía móvil con más de 1.000 millones de operaciones monetarias. A su vez, las transacciones en internet alcanzaron los 703 millones con un aumento de 7,2% frente a 2020.



Entre 2018 y 2021 se pasó de tener 23,5 millones de adultos con al menos un producto financiero activo a 27,7 millones.



Los indicadores de uso pasaron del 66% en 2018 al 74,8% en el 2021, acercándose a la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo para 2022 en 77%.



Los productos de depósito jugaron un papel fundamental en el crecimiento de ese indicador. El porcentaje de la población adulta que tenía como mínimo un producto de este tipo en 2021 fue del 89,1%, cifra que superó en 3,4 puntos porcentuales a la del 2020.



En cuanto a la cantidad de colombianos con algún producto de crédito vigente, en 2021 se llegó al 34%, cifra inferior en 1,1 puntos porcentuales a la presentada en 2020.

Digitalización

La implementación de los corresponsales móviles y los digitales ha aportado a una mayor cobertura del sistema financiero a nivel nacional.



A diciembre de 2021 se contabilizaban más de 390.000 contratos de corresponsalía, de los cuales 957 eran móviles o puntos ambulantes que pueden prestar servicios financieros sin ubicarse en un lugar fijo, y 161 digitales (aplicación web o móvil que se conecta con la entidad financiera para realizar sus operaciones).



El informe resalta un aumento del 42% respecto al total de puntos de atención y prestación de servicios financieros (con datáfonos, corresponsales, oficinas, cajeros automáticos) frente a los registrados en 2020.



A cierre de 2021 se registra un total de 919.751 datáfonos, superior en 34,4% al alcanzado en 2020.



Este tipo de terminales han tenido un crecimiento sostenido gracias a la adopción de tecnologías que agilizan su adopción por parte de los comercios con equipos más sencillos en cuanto a tamaño y necesidad de conexión, portátiles, con tecnologías QR y sin contacto, menciona el reporte.



Además, revela que el indicador de penetración de seguros en Colombia (primas emitidas / PIB) se mantuvo en 3% entre 2020 y 2021. La cifra se dio pese al crecimiento real de 9,8% registrado en las primas emitidas por esa industria.



El gasto en seguros por habitante alcanzó los $692.348, dato que es superior en $93.473 al de 2020.



Los microseguros son un reto para el sector. Estas pólizas pensadas y diseñadas para cubrir riesgos de las poblaciones de menores ingresos y mipymes representaron el 2,4% de las primas emitidas en 2021.



Respecto al mercado de seguros masivos, este mantiene una sólida expansión y representó el 36,4% de las primas emitidas en 2021, destacando que la principal línea de negocio fue vida grupo deudores.



“La incursión de la tecnología le dio una nueva dinámica a las transacciones que día a día realizan los emprendimientos y el comercio electrónico dada la seguridad y eficiencia que representan los canales digitales para el consumidor financiero. Realizar consultas, pagos o transferencias de forma digital ha simplificado el uso de los productos y servicios financieros, lo que contribuye además a generar bienestar en las personas”, dijo el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.

Buenas cifras

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo que las cifras “demuestran el compromiso del sistema financiero y de la banca para ser un aliado de las familias colombianas en el cumplimiento de sus sueños”.



El director de la Banca de las Oportunidades, Freddy Castro, resaltó el crecimiento del uso de productos financieros, un indicador que no ha dejado de crecer desde 2020, y el aumento que tuvo el acceso y el uso de productos financieros en la población más joven.



Por su parte, el Grupo Credicorp presentó el Estudio de Digitalización e Inclusión Financiera elaborado por Ipsos, que analiza y compara el avance del uso de plataformas financieras digitales en Colombia y otros seis países de la región (Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, México y Panamá).



Según el estudio, solo 1 de cada 5 colombianos (21%) realiza transacciones financieras digitales de forma recurrente, por detrás de los niveles registrado en Chile (41%), Panamá (38%) y Ecuador (25%).



En Colombia, de acuerdo con los datos recogidos por el estudio, el 60% de ciudadanos son considerados “usuarios no digitales”. Esto significa que, hoy, 6 de cada 10 colombianos todavía no hace uso de medios digitales para realizar transacciones financieras; una cifra ligeramente por debajo del promedio de “usuarios no digitales” registrado por los 7 países evaluados (64%).



