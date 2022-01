Los proyectos de nearshoring también llegan a Zonas Francas

La Zona Franca de Occidente y su plan maestro que incluye una inversión de 33.600 millones de pesos para los próximos 10 años, y una inversión estimada de 500 millones de dólares para los próximos 30 años recibieron el aval del ministerio de Comercio, Industria y Turismo a finales del 2021, ratificando la prórroga del parque industrial.



Rosa María Gamarra, gerente de Zona Franca de Occidente, explicó los planes y la estabilidad jurídica del régimen en Colombia, incentivando a los inversionistas extranjeros a seguir creando desarrollo y crecimiento para el país y la participación en estrategias como el nearshoring.



(Lea también: Prórroga por 30 años: Zona Franca La Cayena invertirá $42.500 millones).

¿Cómo se da la renovación y cuál es el plan a futuro?



Esta prórroga que otorga el Ministerio de Industria y Comercio a la Zonas Francas se da tras cartas de inversión con el plan que tenemos a 10 años y a 30 años.



Las zonas francas deben cumplir una serie de requisitos que establece la normal y que igual para todas las empresas que quieran constituirse, nosotros hemos cumplido a cabalidad los compromisos y lo que significa, tenemos ya 13 años de operación y hemos generados más de 184.000 millones de pesos en inversión de la mano de nuestros usuarios y para la infraestructura del parque y más de 7.800 empleos entre directos e indirectos.

Para este 2022, tenemos el proyecto de tener el cluster de industria de alimentos más grande de la región COMPARTIR EN TWITTER

Lo que hicimos para la prorroga fue que establecimos con nuestros usuarios industriales un compromiso de inversión y de generación de puestos de trabajo, la meta primaria en inversión para los próximos diez años es de 33.600 millones de pesos y unos compromisos estimados de inversión de 500 millones de dólares, apalancados por nuestros usuarios lo cual es una excelente noticia no solo para Mosquera y la región sino para el país, porque incentivamos la atracción de inversión y una parte muy importante en tecnología e innovación.



(Lea también: Zona Franca de Bogotá lanza fondo de capital privado inmobiliario).



¿En cuánto estiman la generación de empleos?

​

Es cercana a los 25.000 empleos directos y 50.000 indirectos en los próximos 10 años, lo cual es muy importante sobretodo por la coyuntura que estamos viviendo en el país y para la reactivación y recuperación de la economía.



Nosotros esperamos que con la inversión y con el apoyo de los usuarios podamos tener un crecimiento superior, ya que en 2021 cerramos con un crecimiento de la operación aduanera del 71% frente al 2020 y con la proyección de traer más alianzas e inversión principalmente en el sector de tecnología aunque no es el único sector que nos interesa.



¿En qué otros sectores se enfocarán?

​

Nosotros somos reconocidos por tener 13 sectores económicos al interior y se destacan la farmacéutica, las ciencias de la salud, químicos, logística, tecnología, alimentos, plásticos, cosméticos, metalmecánica, construcción, metales preciosos y otros, queremos que las inversiones no sean solo en tecnología sino que también en plásticos tenemos la proyección y en alimentos esperamos en 30 años ser un cluster y ya hay muchos interesados en iniciar sus operaciones y también pasa en servicios y por obvias razones en ciencias de la salud.



Archivo Portafolio.co

¿Cómo les ha ido con la vacunación?

​

Hemos impulsado el tema, estamos apoyados por la alcaldía y los industriales en este proceso y jornadas, si bien nosotros no participamos en el logística de distribución si estamos apoyando la inmunización y a nuestras firmas del sector farmacéutico.



(Lea también: Cementos Argos triplicará capacidad de exportación desde Cartagena).



¿Qué viene este año en inversión extranjera?



Tenemos el compromiso que más de 30 empresas reafirmaron su intención de seguir con nosotros, tendremos el primer mega data center con inversión en tecnología y con posibilidades de empleos, así mismo de la mano de nuestros usuarios esperamos tener una plata industrial más avanzada en uso de plásticos reciclados y también el proyecto de cluster de industria de alimentos más grande de la región y desde donde estamos exportando.



¿Cómo están trabajando el tema de nearshoring ?



Nosotros estamos con un plan de intrernacionalización que hemos realizado al interior con nuestros aliados, tenemos el apoyo y asesoría de gremios como Amcham, Invest in Bogotá , ProColombia y el mismo ministerio de Comercio. Lo que hicimos es que en un año establecimos una hoja de ruta basados en los sectores que estamos interesados en atraer para el país.



Desde ya los proyectos de nearshoring se están trabajando en las zonas francas, ya lo hemos hecho sobre todo con empresas norteamericanas que están interesadas en reubicarse en nuestra zona franca ye hemos presentado en reuniones y con visitas las ventajas que da el régimen que tenemos.



Estamos liderando un programa para ser promotores del régimen franco también y buscamos destacar las bondades y ventajas que tenemos no solo para empresarios locales sino con un enfoque especial en empresas extranjeras para fomentar la reinversión.



PORTAFOLIO