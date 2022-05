Los retos de la recuperación del empleo en el país

Recientemente, el Dane presentó su informe del mercado laboral para marzo de 2022. Allí reportó que la tasa de desempleo en el país era de 12,1%. Una cifra que disminuyó a comparación de lo registrado en 2021, pero que sigue lejos de los niveles prepandemia.



Ahora bien, el mercado laboral también se ha visto impacto por el aumento de la remuneración social que tuvo un incremento importante para 2022. Entre 2011 y 2021 la población en edad de trabajar ha crecido 3 millones de personas. Pero en ese mismo tiempo, solo 317 mil personas se han ocupado.

Esto significa que aunque la población productiva crece, el país no genera nuevos lugares de ocupación, según la Escuela Nacional Sindical. Así la tasa de desocupación del país se ha sostenido por encima del 10% la mayoría del tiempo (sólo los años de 2014 a 2017 bajó al 9%), elevándose en el 2020 al 16% resultado del Covid-19, y bajó apenas 2% en el 2021, quedando en 14%.

Otro de los retos es la informalidad laboral que se calcula a partir de los aportes a seguridad social de la población ocupada. Al menos la mitad cotizan. Sin embargo, para 2021 el 59% de las personas ocupadas no tenían contratos de trabajo formal.

La organización asegura que esto ha hecho que en Colombia perdure la inestabilidad laboral. "Los contratos a término fijo crecen al mismo ritmo que los contratos a término indefinido, entre 2011-2021 han representado alrededor del 33% y el 66%, sin variaciones significativas", explican.

En este sentido, a pesar del aumento en el salario mínimo, el promedio salarial no crece igual y, por el contrario, disminuye. "Una de las situaciones que el Mintrabajo no logra garantizar aun plenamente es la legalidad de las relaciones laborales: de 2019 a 2021, y según lo que se reporta en la GEICH (DANE), existe alrededor de un 8% de personas (más o menos un millón de trabajadores y trabajadoras) con ilegalidad en la relación contractual , aun teniendo un contrato laboral escrito, los empleadores no cotizan las cesantías a los fondos", argumenta la Escuela Nacional Sindical.



Para las mujeres el reto es aún más grande. Para ellas la recuperación del empleo ha sido más difícil que para los hombres. Si bien las mujeres han sido alrededor del 40% de la fuerza laboral en los últimos tres años, son el 62% de los trabajadores familiares sin remuneración y el 94% de las empleadas domésticas.

QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO

La Escuela Nacional Sindical asegura que es importante, de cara a las elecciones presidenciales, impulsar una política productiva que diversifique la producción y la generación de riqueza del país.

A su vez, generar nuevos puestos trabajos, superar la informalidad entendida como un problema estructural. También pensar en la protección del salario mínimo, pues según ellos, el incremento de este es absorbido por la inflación. Asimismo, sugieren que el Estado fortalezca los instrumentos de inspección y vigilancia, así como garantizar que las empresas cumplan con la ley en sus contratos.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA POSPANDEMIA

La organización también explica que es necesario fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. También, la formalización laboral y la renta básica "deben ser abordadas de forma más profunda y menos coyuntural"



Es urgente, a su vez, el diseño de políticas que procuren generar empleo no solo financiando a las nóminas, sino estimulando a las empresas a crear empleos. Junto a ello, exponer los instrumentos recomendados por la Misión de Empleo.

