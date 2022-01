La desigualdad económica mata a una persona cada 4 segundos

Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, los ingresos del 99 % de la humanidad empeoraron a raíz del covid, según un estudio de Oxfam, organización internacional que aboga por combatir la desigualdad y la pobreza.

Con la pandemia, más de 160 millones de personas han caído en la pobreza, según la entidad, mientras que 5,57 millones han perdido la vida a causa del virus, de acuerdo con la Organización Mundial para la Salud.



El problema es que las brechas de desigualdad se hicieron cada vez más grandes, dijo Oxfam, entre países, de género, raciales y económicas.

Oxfam lo ha calificado como 'violencia económica'. Es decir, "cuando se toman decisiones políticas estructurales que benefician a las personas más ricas de cada país; causando un efecto directo en las poblaciones más vulnerables: personas pobres, mujeres, niñas y grupos racializados".



La magnitud de la desigualdad también se puede ver en muertes. Según el informe, cada día estas condiciones generan el fallecimiento de 21.300 personas, de acuerdo con el estudio. Mientras que cada 26 horas surge un nuevo multimillonario.



La desigualdad, por lo tanto, causa la muerte de una persona cada cuatro segundos, dijo Oxfam.



"El acceso desigual a ingresos y oportunidades no solo crea sociedades injustas,

enfermas e infelices, sino que también mata a personas", aseguró Jayati Ghosh, miembro del Consejo de la Organización Mundial de la Salud sobre los Aspectos Económicos

de la Salud para Todos.



¿POR QUÉ LA DESIGUALDAD GENERA MUERTES?



Lo que se ha visto es que, durante la pandemia, las personas con menos recursos y que han contraído el virus no han podido acceder a tiempo a vacunas ni a condiciones de salubridad que evitaran los contagios.



"Han fallecido porque no tenían acceso a asistencia hospitalaria básica u oxígeno cuando lo necesitaban, debido a las carencias de sistemas públicos de salud infrafinanciados", dice Ghosh.



El estudio muestra que quienes mueren son aquellas poblaciones con menos representación política en las decisiones de sus gobiernos. En este sentido, la desigualdad en ingresos resulta más determinante que la edad para perder la vida por el covid, dijo Oxfam.



LAS BRECHAS EN EL GÉNERO



En el barrio Arauquita sector 2 en la localidad de Usaquen, habitantes colocaron trapos rojos en sus casas pidiendo ayuda por falta de alimentos durante la pandemia. Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Las personas más ricas del mundo son, en su mayoría, hombres. El estudio mostró que durante la pandemia 252 hombres adquirieron más riqueza que mil millones de mujeres en África, América Latina y el Caribe.



Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años, de acuerdo con Oxfam.



LOS IMPACTOS AMBIENTALES



21300 personas mueren diariamente a causa de la desigualdad económica.

El estudio reveló que 20 de las personas más ricas emiten hasta 8.000 veces más carbono que mil millones de personas pobres.



"Hay dinero de sobra para resolver la mayoría de los problemas del mundo. Los millonarios y milmillonarios están acaparando estos recursos sin pagar

la parte que en justicia les corresponde", asegura Abigail E. Disney, activista,

cofundadora de Fork Films.



Para la organización, los gastos en los intentos por llegar al espacio exterior de forma comercial no solo son económicos, también implican altas emisiones de carbono.



“Si estos hombres perdieran el 99,999 % de su riqueza mañana, seguirán siendo más ricos que el 99 % de las personas del planeta”, puntualizó Gabriela Butcher, directora ejecutiva de Oxfam, al presentar el estudio en el Foro Económico Mundial de 2022.



¿CUÁLES SON LAS POSIBLES SOLUCIONES?



“Nunca ha resultado tan importante poner fin a las violentas y obscenas desigualdades, recuperando el poder y la riqueza extrema de las élites, incluido a través de medidas fiscales, para reintegrar ese dinero en la economía real y salvar vidas”, comentó Butcher.



Para la organización es necesario poner una carga tributaria del 99 % sobre los ingresos extraordinarios de los más ricos. De esta forma podrían producirse vacunas suficientes para todo el mundo, financiar servicios de salud universales, combatir el calentamiento global y reducir la violencia de género en más de 80 países.



Aún con estas medidas, los multimillonarios tendrían “8.000 millones de dólares más que lo que tenían antes de la pandemia”.



A su vez, plantean importante la eliminación de paraísos fiscales y la evasión de impuestos corporativos.



Y consideran vital que los gobiernos redistribuyan el poder en la toma de decisiones y la participación en la economía.



¿QUIÉNES SON LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO?

Los hombres son los que encabezan el top de los más ricos del mundo. AFP

Oxfam se basó en la lista de los multimillonarios realizada por 'Forbes'. En esta, Elon Musk, fundador de Tesla y del servicio espacial SpaceX, es el más rico del mundo con una fortuna de 258 millones de dólares.



A él le sigue Bernard Arnault, quien posee un clongomerado de importante marcas como Louis Vuitton. En el tercer puesto está Jeff Bezos, fundador de Amazon. Luego Bill Gates, creador de Microsoft. Y en el quinto lugar, Larry Page y Serguéi Brin, creadores de Google.



