Los subsidios generan debate frente a la sostenibilidad fiscal

Hoy inicia una nueva ronda de giros del programa Ingreso Solidario. La iniciativa, que nació como una respuesta del Gobierno a la pandemia para apoyar a los hogares más vulnerables, comenzará a cobijar a partir de ahora a cerca de un millón de familias más, para un total de 4,08 millones de hogares, y aumentó en $30.000 el giro mensual, con lo que las familias recibirán hasta junio $190.000 mensuales, un aumento de 18% como respuesta a la inflación actual.



A partir de julio, de otro lado, se van a aumentar también algunos de los montos para las familias colombianas, en función del mecanismo de selección de beneficiarios del Sisbén, y del número de personas que conforman los hogares.



El programa a la fecha acumula una inversión de $12,9 billones, lo que lo convierte en la transferencia monetaria a la que más recursos ha destinado el gobierno actual. Si bien los esfuerzos han sido onerosos, también han generado diferentes opiniones sobre el impacto que tiene en materia de gasto, y por ende, en la situación fiscal del país.



En días pasados, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se refirió a este tema en un evento organizado por el centro de estudios económicos Anif, y dijo que el ajuste fiscal se requiere no solo por el lado de los ingresos, sino también en materia de gasto.



“La cobertura de los programas sociales es de casi 30 millones de colombianos, es un nivel de cobertura muy importante, pero no sé qué tan sostenible sea tener con subsidios al 60% de la población en Colombia. Por el lado del gasto hay que ir ajustándonos, para que podamos tener unas finanzas públicas más sostenibles que permitan recuperar el grado de inversión”, aseguró Mejía.



Así mismo, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, coincidió con esta postura, y aseguró que “esta situación no es sostenible, y hay que mirarlo, pero reducir 2,5 puntos de gastos es imposible para un solo gobierno, y más cuando es una reducción de inversión”, y que será una tarea para el gobierno entrante.



INVERSIONES TOTALES



Las transferencias monetarias que hay actualmente no son algo nuevo, ya desde hace cerca de 20 años se inició con Jóvenes en Acción y Familias en Acción. Pero desde que comenzó la pandemia se ha hecho por lo menos 40% de la inversión.



Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), en este gobierno y con corte al 1 de marzo de 2022, se han invertido $32,2 billones en los cinco programas de transferencias monetarias que tiene el Estado. Además de los $12,9 billones de Ingreso Solidario, se han dispuesto $8,4 billones para Familias en Acción, $2,39 billones para Jóvenes en Acción, $7,07 billones a Colombia Mayor y $1,45 billones para la Compensación del IVA.



IMPACTO POSITIVO



Otras posiciones enfatizan en el impacto de las transferencias como fundamental en este momento. Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión S.A.S., aseguró que en programas como Ingreso Solidario se tiene una focalización óptima de recursos, y que incluso, es allí donde podría haber “un mayor costo efectividad”.



Según Angulo, lo que sí se debería hacer es una revisión del gasto en general. “Lo que puede estar siendo oneroso son otros rubros o políticas atomizadas y que no tienen un soporte o evidencia sobre la reducción de la pobreza. Se podría mirar, por ejemplo, dentro del DPS, el presupuesto que no es destinado a transferencias monetarias, tanto condicionadas y no condicionadas”, dijo.



Según Angulo, no se pueden dejar las transferencias como se vienen dando, y es necesario “tanto la ampliación como el ajuste por inflación, y no se puede parar porque la inflación está golpeando mucho a los hogares pobres, y si se quiere buscar recursos hay”, y añadió que “puede ser muy temprano para empezar a restringir esas transferencias por temas de déficit fiscal, pudiendo hacer recortes en otro lado”.



Desde Corficolombiana se realizó un análisis sobre las medidas que ha presentado el gobierno para mitigar la inflación. La entidad reconoce que si bien la reducción de arancel a insumos tiene un impacto limitado en el precio, la ampliación de los giros de Ingreso Solidario podría aliviar más directamente el impacto sobre los hogares más pobres.



Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, dijo que “no sabemos si el choque de la inflación va a ser transitorio o más permanente de lo que se creía y vemos que ese aumento en la cobertura y ajuste por la inflación no es sostenible en el tiempo para las finanzas públicas dada la necesidad de un mayor gasto que esto implica”.

​

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO