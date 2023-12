Lotería de Bogotá: los resultados del jueves 14 de diciembre

En Colombia, casi todos los días hay un sorteo del cual participar para ganar millones de pesos. En cuanto a la Lotería de Bogotá, se juega cada jueves a partir de las 10:30 p. m. y en general se transmite por Canal Uno.

Este jueves 14 de diciembre, en el sorteo 2720, cuando había un premio mayor de 14.000’000.000 pesos en juego, el número ganador fue el 6883, de la serie 008. No obstante, si usted no vio estas cifras en su boleto, no se preocupe porque se sortearon otras por sumas de dinero considerables.



Los ganadores de los premios secos en la Lotería de Bogotá

Si no resultó ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, todavía puede tener esperanza de haber tenido suerte con alguno de los secos que salieron este jueves 14 de diciembre.

En tanto, había un premio seco por $500’000.000, otro por $250’000.000, cinco por 50’.000.000, ocho por 20’000.000 y diez por US$10’000.000.



Premio seco por $500’000.000: número 7035, de la serie 304

Premio seco por $250’000.000: número 4856, de la serie 309



Premios secos por $50’000.000:



- 7887, de la serie 030.



- 5750, de la serie 198.



- 3094, de la serie 167.



- 7160, de la serie 208.



- 7774, de la serie 405.



Premios secos por $20’000.000:



-4328, de la serie 065.



- 0415, de la serie 363.



- 4015, de la serie 035.



- 3621, de la serie 195.



- 4492, de la serie 201.



- 4129, de la serie 182.



- 0308, de la serie 303.



- 9315, de la serie 301.



Premios secos de $10’000.000:



- 7090, de la serie 291.



- 2837, de la serie 138.



- 3384, de la serie 398.



- 2333, de la serie 282.



- 4308, de la serie 340.



- 1326, de la serie 027.



- 1995, de la serie 253.



- 7903, de la serie 328.



- 9593, de la serie 302.



- 7827, de la serie 285.



Dónde comprar boletos de la Lotería de Bogotá

El sitio oficial de la Lotería de Bogotá señala en qué lugares se pueden comprar los boletos para participar del sorteo. Entre ellas, menciona a su página web www.loteriadebogota.com, a los loteros o distribuidores de lotería física, a las máquinas de Baloto, a los puntos Paga Todo y a Loticolombia.



PORTAFOLIO