Por un error, hombre ganó $2.000 millones en la Lotería de Manizales

Un nuevo millonario hay en Manizales, la capital de Caldas. Y es que el premio mayor de la Lotería de Manizales cayó y se quedó en la ciudad, según informó la empresa de juegos de azar.



El feliz ganador logró la suma de 2.000 millones de pesos, aunque ubicarlo para entregarle el premio no fue fácil.



Según le dijo al diario EL TIEMPO Jorge Andrés Arteaga, el gerente de la empresa, el ganador no creía que había logrado el premio, pues no era el número que jugaba habitualmente.



“Normalmente, juega un número y el lotero le dio otro por error. Cuando vio el resultado no acudió a reclamar el premio, porque sabía que no era su número de la suerte”, dijo Arteaga.

¿Cómo se convenció?

Tras conocerse el resultado y ver que anunciaban en redes sociales y medios que estaban buscando al ganador del ‘premio gordo’, el nuevo millonario decidió revisar su billete por descarte y se dio cuenta que era él a quien buscaban.

“Empezamos a buscarlo por medio de distribuidores, loteros y zonas porque a nosotros nos interesa que la gente reclame sus premios. Luego de varios días de insistencia se dio cuenta y vino muy feliz a reclamarlo”, agregó Arteaga.

Millonario.

Del ganador se sabe que juega constantemente la lotería y se conoció que dijo que quiere comprarse una casa y conocer el mar.

El premio cayó con el número 2359, serie 014, del sorteo 4789.

Desde la Lotería de Manizales invitaron a sus clientes a que revisen muy bien sus billetes, pues no solo pueden ganarse el premio mayor, sino también alguno de los otros 30 secos que ofertan.



