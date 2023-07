Destinos internacionales en donde le rendirá más el cambio monetario

Elegir un destino turístico no es una decisión sencilla cuando se quieren buscar opciones económicas, y menos si la idea es viajar al extranjero. Una forma de ahorrar es evaluar en dónde el intercambio de divisa es más rentable.

En este sentido, Adriana Torres, directora de Turismo Vacacional de Aviatur, hace énfasis en las posibilidades que existen en Suramérica. "El dólar siempre será la moneda oficial. No obstante, lo que es Argentina, México y Perú podemos hacer cambios directos en pesos y de esta manera resulta más asequible".



Los siguientes serían los destinos que podrían ser más rentables:

Argentina

En este caso, usted con 3.175 pesos puede adquirir 100 pesos argentinos. En gastos diarios como el transporte, usted podría gastar alrededor de 750 pesos argentinos, es decir 23.000 pesos, si toma un taxi en Buenos Aires, por ejemplo desde Recoleta a Palermo (dos de las zonas más turísticas).



Y podría conseguir una comida sin bebida por 3.500 pesos.

México

Para conseguir 100 pesos mexicanos requiere 24.784 pesos colombianos. En Ciudad de México podría conseguir una carrera de taxi entre 80 y hasta 150 pesos, en promedio, si toma el servicio en la calle.



Con respecto a la alimentación, una comida en la calle puede costar, aproximadamente, 70 a 100 pesos mexicanos. También puede encontrar precios de 200 a 500 pesos mexicanos en otras zonas de la ciudad.

Perú



En el país vecino, usted necesita 1.226 pesos colombianos para adquirir un sol. Si elige este destino tenga en cuenta que, por ejemplo, una carrera de taxi ronda los 25 soles, es decir los 30 mil pesos.

Turquía

En este momento este sería un gran destino turístico porque la moneda está devaluada.



¿Cómo cuidar el bolsillo cuando va a viajar?

Ya sea en temporadas de vacaciones o cuando sea que vaya a salir, será importante que se prepare si quiere viajar para no afectar su bolsillo a largo plazo.



Por ello, le compartimos las siguientes sugerencias para manejar las finanzas en esta época:



1. Compre con anticipación. Es una buena práctica que empiece a ahorrar poco a poco para los tiquetes aéreos y alojamiento, así evitará un golpe fuerte por un alto valor.



Cuando tenga el dinero, compre lo antes posible, pues entre más se acerca la fecha del viaje, más costoso es.



2. Elija destino turísticos que tengan unas condiciones de cambio de divisas favorables. En definitiva viajar a un país en donde la economía esta creciendo genera mayores gastos, mientras que si opta por economías en las que la moneda es débil, podrá gastar menos dinero.



3. Planifique con anterioridad todos los gastos fijos y aquellos que puedan surgir por algún imprevisto.



4. Sea mesurado en el consumo. Se trata de que busque un equilibrio financiero, evite endeudarse, huya de compras innecesarias y pagos con tarjeta de crédito. No se trata de no disfrutar, sino de no regresar con una deuda mayor.



5. Evalué las posibilidades. Si su presupuesto no alcanza para experiencias lujosas, entonces opte por opciones económicas como albergues, caminatas en vez de transporte costoso.



6. Busque ofertas que puedan salvarlo. Actualmente las aerolíneas y hoteles ofrecen una serie de tarifas para viajeros que se anticipan en las compras, revise opciones del mercado y compare precios.



