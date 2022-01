Préstamos en línea: ¿cómo saber si son legales y confiables?

Hoy en día, por internet, y sobre todo por redes sociales, se ofrecen préstamos a cambio de prácticamente nada o con pocas condiciones.



Sin embargo, este tipo de préstamos, en muchas ocasiones, se aprovechan de la desesperación económica o necesidad de dinero que tienen las personas en el momento de aceptarlos.



Para no ser víctima de una estafa es importante aprender a identificar los préstamos fraudulentos y los falsos prestamistas que se encuentran 'online'.



De hecho, el mismo internet facilita en gran medida esta búsqueda de información para identificar qué entidad o persona es fiable.



ESTAFAS POR REDES SOCIALES



El inicio de año ha traído consigo un aumento de mensajes fraudulentos en aplicaciones como WhatsApp y Facebook de supuestas empresas que se hacen pasar por entidades crediticias y ofrecen prestamos con bajos intereses.



Estas son algunas características de este tipo de mensajes que le ayudarán a identificarlos:



- El emisor suele ser una empresa extranjera.

- El mensaje, por lo general, no está escrito en un castellano correcto y entendible.

- Suelen tener un nombre poco común o extranjero.

- Solicitan abonar con anterioridad una suma para formalizar el contrato.



Si le solicitan un adelanto de dinero, sospeche, muy posiblemente se trata de un fraude

CÓMO IDENTIFICAR UN FRAUDE



A continuación siete maneras de identificar un fraude, según el blog Financer.com:



1. Buscar información en comparadores: los falsos prestamistas por internet no se anuncian en comparadores.



2. Comprobar que la web es segura: la URL debe empezar por HTTPS, sin la ‘S’ no es un sitio confiable. Además, debe aparecer un candado e indicar que es un sitio que tiene el certificado SSL (Secure Socket Layer).



3. Leer comentarios de otros usuarios en las redes sociales y foros: buscar información de la empresa, preguntar opiniones e investigar qué hay detrás.



4. Si se solicita un adelanto de dinero, es fraude: cuando una entidad pide realizar un pago por adelantado para un préstamo, es un claro indicativo de fraude.



5. No aceptar préstamos de personas: nadie regala el dinero. Los préstamos entre particulares deben estar supervisados por empresas reguladoras o por plataformas crowlending que garantizan la fiabilidad.



6. Comprobar las páginas de Aviso Legal y Términos y Condiciones del sitio web: revisar que los portales estén actualizados y que cumplen con las leyes actuales.



7. Ante la duda, preguntar en organizaciones como la Superintendencia Financiera: este tipo de organizaciones informan sobre la legalidad de las empresas.



Además de esto, se recomienda no facilitar información privada o datos personales tales como el email o el teléfono.



La mejor manera para evitar las estafas 'online' es estar bien informado y siempre alerta. Lamentablemente, este tipo de estafas están a la orden del día.



