La ‘Marcha del silencio’ en Cali reunió a más de 5.000 personas

Cali ha sido una de las ciudades del país más golpeadas por el actual paro nacional, que el próximo viernes 28 de mayo cumplirá un mes.



La capital del Valle ha sido escenario de caos, disturbios, vandalismo, denuncias de violaciones a derechos humanos, afectaciones a la movilidad y bloqueos, entre muchas otras afectaciones.



(Vea: Bancóldex ofrecerá una línea de crédito para ayudar a Cali).

Por eso, este martes 25, miles de personas se reunieron para llevar a cabo la ‘Marcha del silencio’, una manifestación para pedir por el fin de la violencia y los bloqueos en la ciudad.



Fueron más de 5.000 personas quienes participaron en la marcha, que recorrió el centro de Cali desde las 10:30 a.m. hasta la 1 p.m., por todo el Bulevar del Río hasta la plazoleta Jairo Varela.



(Lea: Presidente de la Cámara de Comercio de Cali dice que ‘nos vamos a hundir todos si siguen bloqueos’).



Los manifestantes usaron prendas blancas y banderas de Cali y Colombia, y mostraron pancartas con mensajes de ‘Cali somos todos' y 'Cali nos necesita’.



En la jornada participaron jóvenes, empresarios, artistas, representantes de diversos gremios y ciudadanos en general. Todos pidieron por el derecho al trabajo, a la vida y por el desbloqueo de las vías.



(Le recomendamos: Cámara de Comercio de Cali y bancos se unen por la reactivación).



Aunque fue una protesta pacífica, hubo un momento de tensión hacia las 11:20 a.m.: un grupo de personas con camisetas negras se le atravesaron a la ‘Marcha del silencio’ para impedir su paso. Los ánimos se caldearon un poco, pero la situación no pasó a mayores.

En la manifestación hubo jóvenes, artistas y empresarios, entre otros miembros de la ciudadanía. Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En el casi mes que va de paro, el país ha perdido entre 6 y 10 billones de pesos, según cifras del Ministerio de Haciendo. Los sectores más golpeados han sido el comercio, el agro y el transporte de carga.



(Lea: Las pérdidas billonarias que el paro está dejando en Buenaventura).



PORTAFOLIO