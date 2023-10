¿Qué traerá el 'open banking', el 'open finance' y el 'open data'?

Margarita Henao es la CEO de Daviplata, una billetera digital con cerca de 17 millones de clientes y que es operable en miles de comercios y actividades productivas del país y mostró sus virtudes durante la pandemia dispersando varios miles de millones de subsidios del Gobierno a las familias.



¿Cómo le ha ido a Daviplata en el 2023?



Ha sido una evolución positiva. Hemos venido consolidando y creciendo un número de clientes y el ecosistema en varias regiones, no solo con personas sino micronegocios, muy interesante. Pensábamos crecer un poco más de lo que estamos hoy, pero realmente ha sido una experiencia positiva estos meses del año.



¿Por qué no se creció más?

Hay un impacto de la economía. Esperábamos afianzar más los temas de crédito este año pero con las altas tasas de interés se vuelve complejo administrarlo, y no solo las tasas, sino por la mora que tienen varios de estos créditos pues pensábamos ir un poco más rápido en los procesos de crédito y en lo que tiene que ver con la salida de varias ofertas de valor al mercado de migrantes, esperábamos salir con un proceso de vinculación que fuera fácil, digital, que le entregara oferta de valor a la población y eso no lo hemos podido sacar adelante.



Hemos tenido unos pilotos con procesos más complejos, pequeños y lo que esperamos crecer para llegar a esa población no se ha dado de la manera que esperábamos.



¿Qué lo ha impedido?

En este momento el proceso de vinculación de migrantes tiene varios componentes importantes. El principal es cómo se hace la verificación de la identidad de las personas, que es responsabilidad de Migración Colombia, pues nosotros somos una plataforma digital. Nosotros debemos corroborar contra alguien esa verificación o documento que recogemos de manera digital y ese ha sido un proceso difícil y con costos exageradamente altos. Entonces eso, a pesar de tener la voluntad de querer trabajar en este frente no ha sido fácil. El Gobierno revisa cómo se mejoran esos procesos pero es un proceso importante.

Margarita Henao, CEO de Daviplata Cortesía

¿Qué cosas traerá el 'open banking', el 'open finance' y el 'open data'?

El open data tiene, la verdad, un gran reto. Es un propósito dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en el proceso de reglamentación tiene que quedar de una manera muy clara todos los procesos y actores que participan. El open data es compartir información entre varias entidades para mejoran los temas de inclusión financiera en crédito. No solo entre entidades. El open banking es con los bancos, el open finance entre las entidades financieras y el open data en un abanico más grande incluido el gobierno.



Lo que se viene hay que hacerlo rápido pues con el sistema, con mejor información, se pueden armar nuevos modelos de crédito y llegarle a población a la cual es complejo prestarle.



¿No estaba superado con las billeteras digitales las largas filas para cobrar un subsidio del Gobierno como volvió a suceder hace poco?



Creo que las transferencias monetarias son herramienta de política pública y de construcción desde hace varios años.



Parte de lo que tiene eso con varios modelos hay que continuarlo, pues cuando la transferencia se quiere hacer con un solo actor eso no le da. A ninguno, por más grande que sea. Ese es un tema de hacerlo entre varios. Entre varios se logra, pues la inclusión financiera está en 92% y la gente ya tienen dónde recibir la plata. Cuando eso ya está así, ¿para qué establecer que sea con un solo actor? Abrirlo es un camino de hacerlo fácil, cómodo y eficiente.



Lo que pasó es que hay un convenio interadministrativo del DPS con el Banco Agrario y hubo un colapso, que no es por mala voluntad del banco, sino de capacidad de las redes y entonces ahí hay un camino que ya se ha recorrido.



¿Y eso qué genera?

Cuando se dispersa a una billetera digital no hay necesidad de sacar todo el efectivo, pues puede dispersarla digitalmente. Pagar servicios públicos, hacer giros, comprar algo sin efectivo. Además, los bancos no solo tenemos oficinas y cajeros, sino corresponsales o puntos Efecty y así se vuelve fácil de distribuir.



Una ventaja que tiene el Gobierno es que si lo distribuye genera una data enorme, pero si pone a la gente a cobrar en efectivo se generan unos cobros invisibles pues la gente debe pagar transporte para ir, destinar parte del tiempo del trabajo que se lo pueden descontar y si va a otra entidad a hacer un giro eso tendrá un costo, lo que en síntesis hará que tengan menos dinero de lo que fue el subsidio y se pierde la ruta de inclusión para poderles dar herramientas de ahorro y generarles crédito.



Hay que recordar que el Articulo 68 del Plan Nacional de Desarrollo dice que la persona puede escoger la entidad a la que quiera que le consignen el subsidio.



¿Con cuántos usuarios terminará Daviplata este año?

Terminaremos en 17,2 millones de clientes.



