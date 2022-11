María Lorena Gutiérrez, la mejor líder empresarial

María Lorena Gutiérrez Botero, presidenta de Corficolombiana, fue reconocida anoche como Mejor Líder Empresarial en la ceremonia de Premios Portafolio 2022 que se realizó en el Club El Nogal.



(‘Vemos oportunidades en más países y en otros sectores sostenibles’).

Convencida de que el verdadero liderazgo, alineado con el trabajo en equipo, se ejerce cuando se genera impacto positivo en la sociedad, la ejecutiva ha jugado roles importantes en la academia, en el sector público y en el privado.



“El líder debe tener varias cosas. Que las decisiones que tome impacten en la sociedad, hay que ser conscientes de eso”, señalaba hace unos días a este diario al describir las condiciones de quienes tienen la responsabilidad de llevar las riendas de las compañías.



En el sector empresarial, y, más específicamente a través de su rol como presidenta de Corficolombiana, ha aportado al enfoque estratégico de una organización que tiene inversiones en 120 firmas -directas e indirectas-, de las cuales 63 son subsidiarias.

Igualmente guía un equipo de más de 31.000 colaboradores entre la empresa y sus inversiones, con quienes trabaja en pro de un propósito con impacto.



(¿Por qué no todas las medidas contra la inflación son tan eficaces?).



Entre sus logros está que ha mantenido la senda de crecimiento, ha fortalecido las relaciones de confianza y la reputación de Corficolombiana y ha direccionado la estructuración de la política de sostenibilidad como eje de la estrategia del negocio.



Igualmente, ha orientado a Corficolombiana a ser parte del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, de la Asociación de Principios de Inversión Responsable (PRI), del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), del Pacto Global de Naciones Unidas y del ránking Great Place to Work, entre muchos otros hitos.



LA TRAYECTORIA



María Lorena Gutiérrez es ingeniera industrial y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Administración del Freeman School of Business de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, y es PHD en Administración con énfasis en finanzas de la misma institución.



(Países emergentes, con más riesgos por alza en tasas e inflación).



En Los Andes también fue decana de la Facultad de Administración, entre los años 2003 y 2010.



En el sector público ha asumido varias responsabilidades. En el gobierno de Juan Manuel Santos fue Ministra de la Presidencia y titular de las carteras de Minas y Energía, y de Comercio, Industria y Turismo. Además, fue embajadora de Colombia en Alemania.



Ha pertenecido a las juntas directivas de varias instituciones como Promigás, Gases del Caribe, Fiduciaria Corficolombiana, Casa de Bolsa, la Universidad de los Andes, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria); y el Centro de Estudios Económicos Anif.



En su trayectoria también aparecen tareas de asesoría y consultoría estratégica a múltiples proyectos gubernamentales de carácter nacional y multilateral, sobre temas relacionados con migración, emprendimiento, microfinanzas, planeación estratégica, cooperación internacional, libre comercio, derechos humanos, derecho internacional, innovación, descapitalización empresarial, capital de riesgo, fortalecimiento institucional y educación superior.



PORTAFOLIO