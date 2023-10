En 9 meses, las solicitudes de quiebra de personas suben 44%

Los tiempos de crisis que enfrenta el país y los cambios legislativos que han favorecido en gran medida a los deudores, están generando un panorama que llama la atención de los expertos, puesto que cada vez más son los colombianos que se declaran en bancarrota y se acogen a la ley de insolvencia financiera.





De acuerdo con un reciente informe de la firma Insolvencia Colombia, en lo que va corrido del año (corte septiembre), más de 4.500 ciudadanos se han declarado en quiebra, lo cual representa un aumento del 44,1% si se compara con el mismo período del 2022, que fue de 3.233.



En diálogo con Portafolio, Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, sostuvo que este crecimiento, si bien se puede explicar en los tiempos de crisis que enfrenta el país desde la pandemia, hay que tener presente que se han dado cambios en la legislación que han favorecido esta nueva realidad.



“Las principales causas de quiebra entre los colombianos son la falta de trabajo, la disminución en sus condiciones laborales, el desorden financiero, los gota a gota, las tarjetas de crédito y las altas tasas de interés que no les permiten refinanciar viejas deudas o a precios mucho más caros”, dijo este experto.



Así mismo, explicó que para la realización de este informe se revisaron datos del Ministerio de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con información de más de 15.000 clientes propios de la firma, actualmente.



“Gracias a esto pudimos encontrar que, por ejemplo, la edad promedio de los colombianos que se declararon en quiebra durante el 2023 está entre los 38 y 42 años, siendo los hombres (62,93%) los que más solicitudes presentan respecto a las mujeres (33,7%)”, agregó Luis Benítez a Portafolio.



El análisis también estableció que el promedio salarial de las personas que se han acogido a la ley de insolvencia es entre 3 y 6 millones de pesos y, en general, son profesionales con empleos bien remunerados, dejando claro que esta figura del sistema financiero no es únicamente para las personas adineradas o grandes grupos económicos, sino que también cobija a las personas de clase media-baja.



En cuanto a los acuerdos de pago de los insolventes con los deudores, el informe revela que este año, respecto a los anteriores, los deudores han hecho menos acuerdos de pago que declaraciones de liquidación patrimonial.



“Por otro lado, el estudio denota que las personas casadas o en unión libre representan el 69% del número total de colombianos que se declararon en quiebra. A nivel de regiones, las que mayor número de solicitudes de insolvencia a persona natural registran son Bogotá (34,3%), Antioquia (12,18%), Valle del Cauca (8,23%), Santander (8,12%) y Atlántico (5,65%)”, resaltó este experto.

Usar bien la ley

Pese a que el panorama ya mencionado pueda parecer preocupante y un alerta importante para los tiempos de crisis que vive el país, no todo es tan grave como parece, puesto que también es el resultado de los beneficios a los que se pueden acceder con la ley de insolvencia, aprobada hace poco más de 10 años.



“Aunque puede parecer un dato alarmante el aumento en el número de colombianos que se declaran en quiebra, es muy importante que cada vez más colombianos vean en la Ley de Insolvencia de persona natural una segunda oportunidad para reorganizar sus asuntos financieros”, aclaró el Director de Insolvencia Colombia.



Para estos expertos, existen varios consejos que las personas pueden aplicar para evitar llegar a una situación de quiebra o insolvencia, entre ellos está ser honestos con sus finanzas haciendo una lista de gastos sin omitir nada.



“También es importante no involucrar emociones a la hora de asumir nuevos créditos y pensarlo dos veces antes de hacerlo, cambiar malos hábitos de gastos innecesarios y siempre buscar asesoría de expertos en temas financieros”, dijo Luis Benítez.



En insolvencia es importante tener en cuenta los diferentes regímenes. En Colombia hay 2, la ley 1116 y los decretos de emergencia, que cobija a todas las empresas y a las personas naturales comerciantes y un segundo es el régimen de personas naturales no dedicadas al comercio.



Para entrar al régimen de insolvencia, la norma exige que el deudor esté debiendo al menos tres cuotas en la mitad de sus obligaciones si es persona natural y si es empresa tener en mora el 10% de sus obligaciones. Sin embargo, un error común es tratar de negociar con solo un proveedor, dejando por fuera las demás deudas.



“Esta es una norma que la gente poco conoce y, por tanto, no sabe los beneficios que la misma trae para sus finanzas. Nadie está exento de que su situación económica cambie y anticiparse a esta realidad, puede ayudar a evitar una crisis”, sostuvo este experto.



Desde la firma responsable de este análisis proyectan que más de 6.000 colombianos se declararán en quiebra hacia finales de 2023, resaltando que es muy importante que más colombianos conozcan los beneficios de esta ley y consideren su aplicación como una herramienta viable para la gestión efectiva de sus situaciones financieras.



“La Ley de Insolvencia es un recurso valioso que brinda la oportunidad de reiniciar y recuperar el control económico, ofreciendo a los ciudadanos una vía estructurada para enfrentar sus desafíos financieros. Con un mayor conocimiento y aplicación de esta legislación, se puede contribuir no solo a la estabilidad económica individual sino al crecimiento sostenible de la sociedad”, concluyó.



No obstante, resaltó que es importante saberse asesorar antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué es la insolvencia?

Según expertos de la Universidad de La Sabana, “la Ley 1116 de 2006, conocida como ley de insolvencia, pretende sortear las crisis empresariales de carácter financiero. Esta ley es fundamental para las empresas. En muchos casos, es la única tabla de salvación con la que cuentan y, en otros, es la manera de evitar una lluvia de procesos que pueden desarticularlas completamente y destruir su actividad económica”.



Esta normativa cogió mucha fuerza tras la pandemia, puesto que muchas empresas se acogieron a ella para sortear la crisis que llegó durante el cierre del comercio que se dio.



