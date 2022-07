El Ministerio de Transporte, y los diferentes actores viales, prevén para este puente festivo de San Pedro la movilización por las diferentes vías del país de 3.529.606 vehículos (paso peaje).



(Ventas de vehículos híbridos y eléctricos crecerán más del 100 %).

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó que “como siempre desde el sector Transporte, estamos comprometidos para brindar una movilidad segura durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, uno de los más concurridos por motivo de las celebraciones en diversas regiones del país. Por eso, nuestro llamado a los conductores es revisar antes de emprender su viaje el estado de las vías a través del #767 y las diferentes redes sociales de las entidades del sector, al igual estar atentos al estado de sus vuelos, especialmente en la región Caribe, ante la alerta por el ciclón tropical Two”.



La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispuso de 5.900 uniformados los para brindar seguridad, movilidad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional, mediante 110 áreas de prevención y control.



(Venta de motos creció 36 % entre enero y mayo, en Colombia).

El director de Tránsito y Transporte, Mayor General Juan Alberto Libreros, manifestó que “invitamos a los viajeros a no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, decir no al transporte ilegal y compra de tiquetes en sitios no autorizados, descansar lo suficiente antes de ejercer la actividad de conducción y hacer pausas activas cada 3 horas durante los recorridos”.

Restricción vehículos de carga



Más de 3.5 millones de vehículos se movilizarán en el puente festivo PORTAFOLIO

A propósito de esta temporada vacacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial intensificó sus campañas pedagógicas en aquellos departamentos donde las estadísticas de siniestralidad han aumentado. Por ello, estrategias como la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, Bicidestrezas y Motodestrezas estarán presentes en 12 departamentos donde se estarán impartiendo capacitaciones y sensibilizaciones de seguridad vial y así salvar vidas en las vías.

“Un micro sueño no solo puede causar mi muerte sino la de otros actores viales, por eso es necesario hacer pausas y descansar, así mismo hacemos un llamado para que los conductores viales respeten las señales de tránsito y revisen la velocidad por la que transitan dependiendo de las características de las vías, debemos ser conscientes de que de nuestro comportamiento en la vía dependerá la vida de otros”, djo Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además la Superintendencia de Transporte, estará presente en 22 aeropuertos, 25 terminales, 7 cuerpos de agua y 5 estaciones de cable.

“Entre el 1 y el 4 de julio, se espera se movilicen 1.342.265 pasajeros en 142.784 vehículos de transporte terrestre por carretera. Cumplimos con hechos mediante el acompañamiento a los empresarios sobre el cumplimiento de las normas y la protección y orientación a los usuarios, pues son objetivos fundamentales, mediante la presencia de la entidad en las vías y las infraestructuras del transporte en el territorio nacional”, manifestó el superintendente de Transporte, Wilmer Salazar.

Para este puente festivo, la Aeronáutica Civil estima la movilización de 510.700 pasajeros por los aeropuertos del país. Cerca de 166.000 desde y hacia destinos internacionales, y cerca de 344.700 desde y hacia destinos internacionales.

El subdirector de la Aeronáutica Civil, Coronel Rolando Aros, expresó que “recomendamos a los usuarios del transporte aéreo para que estén en permanente contacto con las aerolíneas ante posibles cambios de los itinerarios. Las condiciones meteorológicas durante este fin de semana podrían provocar demoras en las operaciones y por eso es necesario el contacto permanente con las aerolíneas, llegar con suficiente anticipación al aeropuerto: dos horas para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales”.

PORTAFOLIO