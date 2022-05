El 62,3 % de los hogares tiene menos acceso a bienes básicos

La percepción de los hogares colombianos sobre la situación del país y de su economía viene deteriorándose. Así lo evidenció el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su encuesta Pulso Social de abril, en la que se presentó un a reducción de 0,6 puntos en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que se ubicó en un nivel de 34,7 puntos.



De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, esto se explica especialmente porque en lo corrido del año se ha visto “un retroceso significativo en la consolidación de las preocupaciones o inquietudes de los hogares frente al contexto inflacionario que afecta de forma significativa el poder adquisitivo en artículos de primera necesidad, en arriendos y en servicios públicos domiciliarios, y la incertidumbre asociada con el ciclo político electoral que está viviendo el país".



De hecho, según la encuesta, el 62,3% de los jefes de hogar reportó en abril que tiene menores posibilidades, en relación a hace un año, para adquirir artículos de primera necesidad como ropa, zapatos y alimentos. El 32,4% dijo que tenía las mismas posibilidades y solo el 5,3% aseguró contar con mayores posibilidades de realizar estas compras.



Así mismo, Oviedo destacó también que casi 3 de cada 4 jefes de hogar reporta menores posibilidades para adquirir electrodomésticos o muebles (76,5%).



Otra pregunta por la que sondea la encuesta Pulso Social y que se relaciona con el gasto de las familias es si los jefes de hogar o alguno de sus familias tendrá dinero para salir de vacaciones en el próximo año.



Solo 13,6% respondió de forma afirmativa, mientras que para el 86,4% los gastos relacionados con las vacaciones no aparecen en el panorama a 12 meses.



En materia de ingresos, aseguró que en los últimos meses se han visto avances a medida que se han recuperado los empleos, pero aún el 77,4% de los hogares dice que no tiene como ahorrar parte de sus ingresos, solo 16,3% puede hacerlo, mientras que 6,3% asegura que no tiene ingresos.



Adicionalmente, el 29,8% cree que sus condiciones para ahorrar serán peores de acá a 12 meses, y para 5,1% serán mucho peor. Para 48,6% serán iguales las posibilidades, mientras que solo 15,3% cree que serán mejores y 1,2% las califica como ‘mucho mejores’.



La coyuntura inflacionaria marca buena parte de esa percepción, pues 89,8% de los hogares cree que los precios aumentarán, 8,2% siente que permanecerán igual, y solo 2% creen que bajarán.



PERCEPCIONES



Así mismo, el director del Dane llamó la atención sobre las percepciones de las familias.



El 40,2% de las personas que son jefes de hogar y sus cónyuges afirmó ante el Dane que en abril de este año la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 40,6% era igual.



“Entre enero, febrero, marzo y abril vemos un marcado retroceso”, dijo Oviedo sobre este componente.



Al preguntar por la situación económica del país, en abril de 2022, el 57,8% dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 11,4% era mucho peor.



En cuanto a las perspectivas a futuro, el 25,3% de las familias piensa que su situación económica será peor dentro de 12 meses, para el 42,7% será igual y para el 23,7% mejor. En relación con la situación del país, para el 33% de los jefes de hogar empeorará de acá a un año.



PORTAFOLIO