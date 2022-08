Más del 53% de los colombianos usa transporte masivo

Las personas cada vez más retornan su vida de prepandemia. Volver a estudiar, trabajar y salir a divetirse ha hecho que las distintas industrias hayan recuperado sus números verdes.



(Impuesto vehicular: cuándo hacer el pago y cómo consultarlo).

En el ámbito laboral, los colombianos pasaron de trabajos 100% remotos, al modelo híbrido, que ahora, toma más espacios en oficina y se traduce en más horas de la semana por fuera del hogar.



Con esto, las personas han tenido que movilizarse nuevamente al trabajo de manera habitual.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en su encuesta más reciente de Pulso Social, las personas de las 23 ciudades principales del país, usan sobre todo el bus urbano para llegar a sus lugares de trabajo (29,1%).



En el ránking, le sigue la preferencia por usar el sistema de transporte masivo articulado, en el caso de Bogotá (19,9%), sobre todo usado por mujeres 22,1% versus 17,9% hombres.



(El 61 % de las motos en Colombia no tiene el Soat vigente).



En tercer lugar se sitúa la preferencia por ir al trabajo a pie (19,6%), que al igual que en el sistema articulado, es una modalidad usada sobre todo por las mujeres (22,1%).



A un nivel muy similar se posiciona usar la motocicleta para ir a la oficina o lugar de trabajo (19,1%), y a diferencia de los demás medios de transporte ya mencionados, este se caracteriza por ser especialmente usado por hombres (24,8%), una cifra muy superior al de las mujeres (10,6%).



En el caso del automóvil particular, la encuesta evidenció que apenas el 11,7% de los trabajadores se movilizan en este medio de transporte para llegar a su empleo. Esta tendencia, al igual que en el caso de las motocicletas, es usada principalmente por hombres (14,1%), una cifra que es casi el doble que las mujeres 8,1%.



La bicicleta por su parte se ubicó con un 7% (una cifra representativa), y entre los datos se evidencia que es principalmente usada por hombres (10,1%), una cifra cinco veces mayor que la de las mujeres (2,3%).



Este medio de transporte es mucho mayor que otros. Por ejemplo, solo el 4,9% de las personas han decidido movilizarse en mototaxi, principalmente mujeres (6,6% frente a 3,7%).



Bajo este puesto, se encuentra el metro, y debido a que actualmente en Colombia solo está el metro de Medellín, solo el 4,2% de los colombianos usan este medio de transporte. Esta cifra llega a 7,3% en el caso de las mujeres.



En el caso del uso de plataformas digitales o vehículos privados para movilizarse como taxi, Uber, Didi, entre otras, solo el 3,3% de los colombianos lo usan como medio para transportarse hacia sus trabajos.



La cifra es apenas la mitad de la anterior (1,7%) en el caso del transporte suministrado por la empresa en donde laboran las personas, siendo usado mayormente por hombres (1,8%) frente a las mujeres (1,5%).



Por último, el Dane tiene discriminado el rubro de las personas que se movilizan con patinetas o bicicletas eléctricas, siendo apenas el 0,20% de los colombianos.

Más de un transporte



Y es que aunque el 84,8% de los colombianos se movilizan en un solo medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo, el 10,8% de las personas lo hace en dos. Incluso, el 3,4% de las personas lo hacen en tres transportes y el 1,0%, usan hasta cuatro.



Sobre el tiempo que pasan los colombianos en los medios de transporte, el reporte asegura que la media se encuentra sobre los 46,1 minutos en el trayecto hacia el trabajo, sin embargo, el tiempo es mayor para las mujeres (48,7 minutos) frente a los hombres (44,4 minutos).



Por sistema de transporte, la medalla de oro se la lleva el sistema de transporte masivo, donde las personas aseguran que pasan 83,3 minutos de camino a su trabajo (el promedio).



En segundo lugar se ubica la bicicleta o patineta eléctrica. En este medio de transporte las personas pasan en promedio 58,9 minutos. Y el metro, no se queda atrás, pues las personas aseguran que de camino al trabajo gastan cerca de 54 minutos. En el caso de aquellos que se movilicen a pie, tardan un promedio de 51,2 minutos para ir al trabajo.



Cerrando el top 5, se ubica el bus urbano, y pese a que es el sistema de transporte más usado por los colombianos, no es en el que las personas tardes más (52,2 minutos). Por último, en taxi, Uber u otras plataformas, las personas tardan cerca de 47 minutos.



Combinaciones para ir a trabajar

Entre las preferencias para quienes necesitan más de un medio de transporte para llegar a trabajar se ubica el uso de bus tradicional y a pie como la preferida (11,9%).



A su vez, el 10,5% de las personas que usan dos transportes, los hacen mediante el bus tradicional y el transporte masivo articulado. Así mismo el 8,8% las personas deciden irse al trabajo en metro, también usan el bus tradicional.



En esta combinación, el 6,7% de quienes usan más de un transporte también usan taxi-Uber-DiDi u otra plataforma en compañía del bus tradicional para llegar a trabajar.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO