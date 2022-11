La polémica por el alza en las matrículas de las universidades 

Desde ya se están sintiendo los aumentos de precios con las que vivirán los colombianos durante el 2023 y entre ellos están los relacionadas con la educación. En los últimas días, por ejemplo, se han hecho públicas alzas que tendrían, entre otras cosas, las matrículas en las universidades privadas.



Uno de los casos que más polémica generó fue el de la Pontificia Universidad Javeriana, que subió sus precios de matrículas 13,9 %.



Estudiantes de esta institución protestaron en los alrededores de la sede de Bogotá por los incrementos y también lo hicieron público en redes sociales.



Entre los casos que se conocieron, con respecto al precio de 2022 comparado con 2023, están: Antropología pasó de costar 9 millones a 10,2 millones de pesos, Comunicación Social subió de 12,9 millones a 15 millones, Artes Escénicas subió de 12,2 millones a 14 millones, Ciencia Política subió de 12,1 millones a 13,8 millones, Bacteriología pasó de 9,3 millones a 10,6 millones.



Al respecto, la Javeriana explicó el porqué de sus alzas y dijo que las razones tienen que ver con "la coyuntura política y económica mundial aunada a las situaciones propias que está viviendo el país, como la devaluación del peso colombiano que afecta los gastos en moneda extranjera que tiene la Universidad al año (10 millones de dólares), la inflación que afecta el valor de los bienes y servicios y el alza en el salario mínimo que impacta el sueldo de 2.000 empleados".



Posición del Gobierno

Ante la situación, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación y su jefe de cartera, Alejandro Gaviria, se pronunció.

Alejandro Gaviria fue rector de la Universidad de los Andes. Archivo EL TIEMPO

Gaviria comentó que la recomendación para las universidades es no subir las matrículas y, si se hace, que el aumento no esté por encima del dato de la inflación, que para octubre de 2022 fue de 12,22 su variación anual.

"No me parece conveniente el alza. Yo creo que las universidades deben entender el momento difícil y coyuntural del país y no debe haber aumentos en las matrículas. Las instituciones pueden argumentar sus razones para subir precios, pero eso debería ser la excepción y no la regla", afirmó Gaviria.



