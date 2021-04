Surgen ‘peros’ a proyecto de mercado de capitales

El proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, que fue producto de un estudio de una Misión contratada por el Gobierno y que entregó un informe a finales de 2019, incluyó como su principal pilar los sistemas de pago, que no fueron objeto de estudio de ese grupo de trabajo.



Y justamente ese se convirtió en el primer “punto álgido”, de acuerdo con la senadora María del Rosario Guerra, coordinadora de la iniciativa y cuya ponencia radicará el lunes en la Comisión Tercera del Senado.



La razón es que en el proyecto se establece que los sistemas de pago serán regulados, y las empresas que los presten, estarán vigiladas por la Superintendencia Financiera y además deroga la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre giros nacionales, giros internacionales y los giros en efectivo prestados por los operadores de servicios postales de pago, y otro servicio que implique envío de dinero.



La propuesta generó el reclamo de voceros de los prestadores del servicio que argumentaron que ese no es un producto financiero por lo que la Superfinanciera no debe controlarlo.



El abogado Rodrigo Galarza, que hizo parte de la Misión del Mercado de Capitales, dijo que esta “nunca se ocupó de mirar sistemas de pagos y no entramos en esa consideración pues el sistema de pagos en general es competencia del Banco de la República”. El especialista dice que en su concepto “le cambiaron la dirección” al proyecto.



Además, aseguró que lo que el Gobierno presentó en la iniciativa “no es fiel con algunas de las recomendaciones de la Misión”.



Comentó que lo que dijo la Misión es que el principal problema del conducto que comunica al canal bancario y el de valores es que es pequeño y está obstruido y eso determina que no haya una verdadera competencia entre uno y otro y puso como ejemplo el caso de las grandes empresas que tienen acceso a los dos canales y pueden emitir acciones o bonos acá y en los mercados internacionales cosa que no sucede con las pymes “pues están atrapadas en el canal bancario” por lo que hay “que ampliar ese conducto”.



En este sentido, la Misión pidió hacer reformas en la oferta y de la demanda y aunque consideró que el proyecto sí contempla cambios vinculados con las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, aseguradoras e inversionistas institucionales, en la parte de la oferta solo se abre la posibilidad de ofrecer acciones de voto múltiple (mecanismo que permitiría, por ejemplo, que emprendedores puedan mantener el control político de sus empresas ante los inversionistas de capital que eventualmente tengan la mayoría accionaria) y que las firmas comisionistas se conviertan en sociedades de inversión.



Otro aspecto que la Misión recomendó es que cuando el Estado intervenga en actividades financieras, bursátiles y aseguradoras lo haga en los mercados y no en las entidades, pero el proyecto lo que hace es que en el sistema de pagos sí interviene en los servicios, dijo Galarza.



MERCADO DE CAPITALES Y REFORMA TRIBUTARIA



En una audiencia sobre la iniciativa de ley, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo que el proyecto de ley en términos generales es bueno, pero hay normas del mercado que rigen desde 1960 y hay que modernizarlas.



Además, señaló que en proyecto de mercado de capitales se busca que haya más inversionistas, productos financieros y emisores, pero advirtió que no hay coherencia que en la reforma tributaria de desestimule el ahorro pensional voluntario pues se pretende eliminar el beneficio tributario del que goza.



El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, por su parte señaló que el proyecto debe hacer una mayor precisión sobre lo que es la actividad aseguradora, argumento en el que coincide Galarza.



El miembro de la Misión del Mercado Capitales dice que otro de los aspectos donde “no están alineadas las recomendaciones” fue en el régimen de inversiones de las AFP pues se pedía que se eliminara el régimen de inversiones pues ellos son los que están en los mercados y conocen cuáles son las que más les favorecen para beneficiar a los afiliados.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos aseguró que aunque hay puntos positivos en el proyecto como la ampliación hasta cinco fondos en el esquema de multifondos o la definición de detrimento patrimonial, el articulado puede afectar la competencia del sistema, los derechos de los afiliados como la generación de valor agregado por parte de las AFP para sus afiliados y llamó la atención de las herramientas para reactivar la rentas vitalicias lucen necesarias, pero sin la eliminación del Retiro programado. Advirtió que perder la posibilidad de heredar esos recursos desincentiva el mayor ahorro.



La Misión del Mercado de Capitales no hizo esa recomendación de eliminar el retiro programado.



Galarza señala como algo no deseable que en el proyecto pretenda que se hagan ‘subastas’ entre las AFP para incorporar nuevos afiliados y no permitir la libre elección.



Por su parte, María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, puntualizó que en el proyecto no se hace mención de las pasarelas de pago como un elemento dinámico de innovación digital.