‘Ley de mercado de capitales sería demasiada intervención’

El mercado de capitales “es lo más público que hay y es necesario meterle pueblo. Hay que ser disruptivos, dar el paso de fe, pues está convaleciente y si no lo salvamos el tiempo estará en nuestra contra”.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Así se expresó José Roberto Acosta, director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, durante un panel en el décimo congreso de Asofiduciarias, en el que dijo que el mercado de capitales está resentido por la falta de nuevos emisores, la salida de varios y los bajos volúmenes. En ese sentido, aseguró que “eso de hacer una reforma del mercado es demasiado intervencionismo”.



(Lea: ¿Hacia dónde debe migrar el nuevo sistema de salud?).



Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia, dijo que la advertencia que se hizo de que el mercado accionario colombiano podría ser reclasificado a Frontera hizo evidente el sentido de urgencia de tomar acción y en ese sentido aseguró que “hay que traer el retail, pero que la vinculación sea digital, cambios en la información, en cómo asesorar y esto no pasa porque la integración de los mercados de Colombia, Perú y Chile suceda”.

Inflación iStock

Por su parte, Ignacio Calle Cuartas, CEO de Sura Asset Management, aseveró sobre integración que “hay que ir más allá para que sea relevante e integrar a Brasil y México, que eso sí sería importante para traer emisores e inversores. Eso sería atractivo, pero con estas bursatilidades y volúmenes no es ambicioso”.



(Más: El aporte al PIB del país de departamentos donde ganó el petrismo).



El ejecutivo dijo que de todas maneras la integración como está avanzando plantea oportunidades para las empresas que no han logrado ir al mercado de valores a financiarse. Esto en la región andina es un gran avance, pues entre otras cosas se logra una reducción de costos y se busca masificar el acceso y los emisores, además de abrir campo a emisiones futuras de acciones y bonos.



De otro lado, Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, anticipó que durante 2024 la inflación bajando, pero habrá un reto para el Banco de la República acerca de “cómo va a bajar las tasas de interés” y aseguró que la entidad va a hacer reducciones de a 25 puntos básicos.



(Lea: Creció el ingreso y PIB per cápita de los países de la Ocde).



Por su parte, Germán Arce, presidente de Asofiduciarias, dijo que pese a que la inflación ha venido bajando es improbable que el Banco de la República comience a bajar las tasas en su reunión del 19 de diciembre y, en cambio, lo comenzará a hacer desde inicios del 2024.



PORTAFOLIO