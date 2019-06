Mercados rebotan por cambio en expectativa de inversionistas

En las últimas sesiones de negociación, los mercados financieros han tenido un cambio de tendencia muy marcado comparado con lo que venía pasando entre finales de mayo y comienzos de junio.



El dólar se depreció frente a la mayoría de monedas del mundo, y los mercados accionarios repuntaron con fuerza. En Colombia, la divisa estuvo por debajo de los 3.200 pesos por primera vez en dos meses.

Y es que si bien las razones de la volatilidad no han cambiado –el menor crecimiento global y la disputa comercial entre Estados Unidos y China siguen en el escenario–, lo cierto es que la Reserva Federal (y otros bancos centrales del mundo) generaron un cambio en las expectativas de los inversionistas.



(Lea: Precios del petróleo se disparan)



El miércoles, la FED no bajó las tasas de interés, pero lo que tiene animados a los mercados son los comentarios del presidente de la entidad, según las cuales se “fortalecieron” las razones para hacer un recorte en el costo del dinero, aunque esperan más datos sobre la actividad económica para tomar esa decisión.



Además, en declaraciones recogidas por agencias internacionales, insistió en que “actuará según sea apropiado para sostener” casi una década de crecimiento económico y dejó de lado la promesa de ser “paciente” al ajustar las tasas, en momentos en que ha aumentado la incertidumbre por la desaceleración del crecimiento global y el impacto de las tensiones comerciales.



(Lea: Jornada de caída libre para el dólar en Colombia)



Como se recuerda, los analistas le dan una probabilidad de cien por ciento a que la FED recorte las tasas de interés en las próximas semanas.



Esto juega a favor de mercados emergentes como Colombia, pues da mayor espacio a que sus activos (como las acciones) se valoricen, en la medida en que lucirán más atractivos para los inversionistas internacionales, en momentos en que la rentabilidad en EE. UU. sigue baja.



Sin embargo, la Reserva Federal no es la única que ha dado comentarios en ese sentido, pues otros bancos centrales como el de Europa y el de Australia también han dicho que se necesitan más estímulos para reanimar el crecimiento económico.



El otro tema que ayer incidió en el mercado fue el incremento en la cotización del petróleo (el Brent escaló a 63 dólares por barril), ocasionado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el derribamiento de un drone militar.



Con todo, la renta variable en el mundo tuvo una buena jornada: en Estados Unidos los principales indicadores subieron, y el S&P 500 alcanzó máximos históricos, y lo mismo pasó en Latinoamérica.



En este escenario, el mercado de acciones en Colombia tuvo una nueva valorización. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,55 por ciento, a 1.554 puntos.

En lo que va de este año, el indicador ha escalado 17,25 por ciento.