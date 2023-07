Objetivos de inflación en el mundo solo se alcanzarían hasta 2025

Luego de un inicio de año en el cual se registró una reducción en la inflación general en el mundo, varias acciones del mercado bursátil tuvieron un crecimiento de dos dígitos y los rendimientos de los bonos tuvieron los resultados más positivos en 15 años, varios economistas y estrategas de inversión consideran en el presente que el riesgo a una recesión en la segunda mitad del año 2023 está retrocediendo, de acuerdo con la encuesta desarrollada por el Centro de Conocimiento de Inversión de Natixis Investment Managers.

Basándose en la opinión de 32 estrategas de mercado, gestores de carteras, analistas de investigación y economistas de la entidad, dicha encuesta reveló que el 50 % de estos califica la recesión como un riesgo bajo en el segundo semestre, pero, se mantienen cautelosos, advirtiendo que los vientos en contra del mercado se están intensificando y que se perfila un panorama incierto para el segundo semestre.



De igual manera, el 72 % de los encuestados mostraron su preocupación con que la inflación siga presente más de lo esperado, mientras que el 38 % aseguró que las tasas se mantendrán altas durante más tiempo de lo previsto. Por otro lado, el 66 % también mostraron su preocupación por las ganancias corporativas.



¿De la zozobra a la calma?

Luego de una tendencia de incrementos en costos, los esfuerzos de los bancos centrales por bajar la presión comenzaron a dar resultados en la primera mitad del año.



En el caso de Estados Unidos, la inflación se redujo del 6,5 % en junio 2022 al 3 % para el final de la mitad de año del 2023, mientras que en Europa esta cayó de 9,2 % al 5,5 %.



Frente a esto, solo el 22 % de los expertos encuestados aseguraron que la inflación será un "alto riesgo" para el segundo semestre del año; no obstante, el 38 % de los estrategas sondeados no cree que los objetivos de la inflación van a ser alcanzados hasta 2025 y 9% dicen que tal vez no se cumplan al menos hasta 2026.



"La inflación está enfriando, pero no hemos pasado el mal momento. Un fuerte gasto de los consumidores, el costo de servicios inflados y tensiones geopolíticas pueden mantener la inflación constante por más tiempo, por lo que resultaría en tarifas más altas durante más tiempo. Los estrategas generalmente creen que va a tomar hasta el 2025 hasta que los objetivos sean cumplidos", mencionó Mabrouk Chetouane, director de Estrategia de Marketing Global, Soluciones, Natixis IM.

