Esta es la obra clave del Metro de Bogotá que empezará en enero

Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá tendrán un año de alta producción, pues, según la Empresa Metro de Bogotá, comenzarán en firme los estudios y diseños de las obras del traslado de las redes secundarias de servicios públicos desde el 8 de enero del 2023.



(Vea: ¡Pilas!: estas son las fechas de pago de impuestos en Bogotá para 2023).



La fecha límite para acabar con los estudios pertinentes de la obra es el 30 de marzo del mismo año.



“En todo caso las actividades de obra que inician antes del 30 de marzo de 2023 contarán con los respectivos estudios y diseños debidamente No Objetados por la interventoría”, aclaró Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá.



(Vea: Petro sigue apoyando a Castillo tras moción de Congreso peruano).



Metro de Bogotá Cortesía

Además, se prevé la terminación de la fase de la primera línea del Metro de Bogotá para el 14 de septiembre del 2028 según bogota.gov.co.



Por otra parte, la empresa tendrá que contar con todas las licencias y permisos requeridos por las autoridades gubernamentales antes del 30 de marzo de este año para iniciar las próximas fases del proyecto.



(Vea: Los 10 mejores colegios de Bogotá, según el Icfes).



Cabe resaltar que la primera línea del Metro ya cuenta con el 91,35 % de disponibilidad predial necesaria para las obras, quedando pendiente únicamente el 8,65 %, de los inmuebles en los que la Empresa Metro de Bogotá (EMB) adelanta gestiones para su entrega al concesionario.



“Estas modificaciones no incrementan costos, no generan ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el contrato y no afectan la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá, prevista para el 14 de marzo de 2028”,

aseguró Narváez.



PORTAFOLIO