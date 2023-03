¿Cuánto pagaría? Tenis usados por Michael Jordan están en venta

Michael Jordan no solo es considerado como el mejor basquetbolista de todos los tiempos, sino que también, para muchas personas aficionadas al deporte y a los negocios, como la primera superestrella deportiva que logró convertirse en una marca de millones de dólares.



El que fue el astro de Bulls de Chicago, de la NBA, ha sabido aprovechar su imagen para facturar, tanto dentro como fuera de las canchas, al punto de que, a 20 años de su retiro, sigue generando millonarias ganancias.



Para esta ocasión, uno de los mayores valores agregados que tiene Jordan en su poder, además de su línea de zapatillas de baloncesto y su figura como propietario de Hornets de Charlotte, equipo de la liga de baloncesto estadounidense, es la colección de tenis que ha utilizado a lo largo de su carrera.



Sotheby’s, plataforma de subasta de artículos de colección y de lujo, puso en venta una colección de seis zapatillas (individuales, no pares) de baloncesto que utilizó Jordan durante el último partido de las 6 series finales que ganó con Bulls (tiene 6 anillos de campeón).



The Dynasty Collection



Al ser productos con una carga simbólica muy importante, no se sabe con exactitud cuál sería el precio de esta colección para una venta, según explicó Eric Hirsch, especialista en artículos de colección, citado por ‘Bloomberg’. No obstante, también explicó que uno de los pares de zapatos que utilizó Jordan durante su etapa de novato, en 1984, se vendieron en 2021 por un precio récord de 1,47 millones de dólares.



Hirsch dijo que esta colección de seis zapatillas podría costar el doble como mínimo, pero que no le sorprendería que puedan costar 10 o 20 veces esa cantidad de dinero, agregando que no hay una fecha límite de la oferta, pero que podría llegar en cualquier día del 2023, esto en referencia a la popular dorsal que utilizó Jordan en los Bulls.



Otro de los artículos vendidos que fueron utilizados por Jordan en su etapa de superestrella de la NBA fue una camiseta de los Bulls que utilizó en las Finales de la NBA de 1998, la última que ganó la dinastía del equipo del estado de Illinois en la década de los noventa. Este artículo pudo ser vendido en una subasta por 10,1 millones de dólares.



Actualmente, la colección de las seis zapatillas de Jordan se encuentran de gira, pues actualmente están en exhibición en Dubái bajo el nombre de ‘The Dynasty Collection’ para luego ser llevadas a Hong Kong, Singapur y Nueva York. Estas solo se estarían mostrando a clientes muy selectos.



PORTAFOLIO