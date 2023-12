La economía debe innovar y experimentar: Michael Kremer

En el desarrollo del Congreso Mundial de Economía que se realiza esta semana en la Universidad Eafit de Medellín, se cumplió uno de los momentos más esperados por los analistas y expertos en la agenda. Se trata de la visita del Nobel de Economía, Michael Kremer, quien aprovechó para hacer una reflexión de cara al futuro.



Si bien este profesor y ganador de uno de los máximos reconocimientos del mundo económico en 2019, dejó claro que no quería entrar en controversias políticas, aprovechó su espacio en esta cita mundial de la economía para invitar a sus colegas a generar procesos de innovación y experimentación que permitan generar políticas públicas en pro del desarrollo.



Kremer hizo una exposición de su método experimental para la lucha contra la pobreza, que lo hizo ganador del Nobel, y resaltó que puede ser una herramienta útil para la innovación, al tiempo que dijo que tiene cinco puntos que pueden ser tomados en cuenta para el surgimiento de nuevas investigaciones hacia el futuro.



“La primera es que pueden proporcionar una manera de aislar el impacto causal de posibles factores de confusión. Y creo que ese es, de hecho, un aspecto poderoso de ellos. Los experimentos de campo han demostrado que las políticas pueden tener efectos muy diferentes de los que creíamos anteriormente, basándonos en al menos los métodos más modernos, tal vez no los más modernos o no los mejores, de identificación causal”, dijo este académico.



En segundo lugar, sostuvo que “los experimentos proporcionan a los economistas un sentido del contexto mucho más rico y profundo del que podríamos tener de otro modo. Y, repito, no quiero hablar por todos, no quiero establecer un contraste demasiado fuerte”.



Dentro de su presentación, Michael Kremer también resaltó que el método experimental es una fuente de consulta para los generadores de políticas públicas, debido a su cercanía con las poblaciones, especialmente en el análisis y lucha contra la pobreza, que es uno de los puntos más importantes a trabajar actualmente.



Frente a esto explicó que “un experimento podría probar el impacto de un programa con muchos componentes diferentes. Otro seguimiento podría intentar comprender qué componentes están impulsando los efectos o probar hipótesis sobre los mecanismos de comportamiento subyacentes en juego”, haciendo énfasis en que esto se puede transformar en desarrollo.



“Si el investigador puede ser parte de un equipo que ayude a generar eso, entonces, yo diría que estas múltiples características son útiles para la ciencia y las políticas”, indicó el Nobel de Economía 2019, quien fue enfático en su llamado a generar nuevos conocimientos.



Kremer cerró su discurso exaltando el trabajo de los economistas y científicos sociales e invitándolos a innovar mucho más.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

​Periodista de Portafolio