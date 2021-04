Microcrédito nunca bajó intereses en la pandemia

Aunque pese a la pandemia el crédito no ha dejado de fluir y el microcrédito en particular ha registrado una buena dinámica, los intereses de esa modalidad no han bajado como las de los demás.



De hecho, lo que ha pasado es que el costo de esos microcréditos ha subido en los últimos 13 meses un 1,5% en promedio, de acuerdo con los datos que consolida la Superintendencia Financiera.



Por su parte, los demás tipos de créditos dirigidos a personas, hogares y empresas han registrado disminuciones en sus tasas de interés, hecho que ha estado relacionado con las siete disminuciones consecutivas que decretó el Banco de la República el año pasado para estimular la economía.



De acuerdo con Asobancaria, “el microcrédito creció al 18,7% nominal anual entre 2010 y 2015, principalmente, por el aumento del techo de usura, algo que no pudo ser replicado en los cinco años siguientes”. No obstante, este crédito a microempresas pasó de $3,8 billones en 2010 a $13,4 billones al cierre de 2020.



Para el presidente del gremio, Hernando José Gómez, a lo largo de la pandemia en este tipo de créditos no se observó reducción en las tasas de interés y eso tiene que ver con el deterioro que se observó en la cartera. Explicó que, incluso, hubo un aumento.



El dirigente gremial dijo que “hacia adelante un reto importante para el sector financiero es conocer los datos de los microempresarios y con las tecnologías disponibles poder tener información que abarate el costo del crédito y llegar a niveles más bajos en la pirámide”.



LAS CIFRAS



De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al pasado 16 de abril, las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período de aislamiento, es decir después del 6 de marzo de 2020 registraron una reducción.



Los créditos otorgados a las empresas, en particular los de tesorería, son los que más se benefician con una disminución promedio de 299 puntos básicos (2,99 puntos porcentuales).



Siguieron, según la Superfinanciera, los intereses de las tarjetas corporativas que bajan 272 puntos básicos (2,72 puntos porcentuales).