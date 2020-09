Microcrédito y consumo todavía no logran bajar sus tasas en pandemia

Archivo particular

Con excepción del microcrédito, los créditos de consumo de bajo monto a personas, los sobregiros empresariales y demás obligaciones contratadas entre el sistema financiero y sus clientes han registrado bajas en sus tasas de interés.



Según un informe de la Superintendencia Financiera, desde el pasado 6 de marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, el Gobierno tuvo que poner en marcha programas de alivio para evitar que producto de la crisis la cartera entrara en mora.



Los microcréditos, contrario a lo que se creía, han subido su tasa de interés promedio ponderada en 76 puntos básicos (pbs) o 0,76 puntos porcentuales, los de consumo de bajo monto lo han hecho en 5 pbs o 0,05 puntos porcentuales y los sobregiros empresariales han subido 11 pbs.



Las tasas de interés de las operaciones de crédito responden al comportamiento de factores como el riesgo de crédito de las operaciones a financiar, la liquidez del mercado y la estrategia comercial definida por cada entidad vigilada.



Los créditos a empresas son los que han bajado más. En ordinario ha disminuido 159 pbs (1,59 puntos porcentuales), preferencial 116 pbs, tesorería 73 pbs, tarjeta de crédito 351 pbs, construcción de vivienda no VIS 16 pbs y construcción de vivienda VIS 146.



En crédito consumo personas la tasa ha bajado 55 pbs y en tarjeta de crédito ha disminuido 185 pbs.



Para adquisición de vivienda no VIS ha bajado 79 pbs y en compra de VIS 87 pbs.



El informe dice que respecto de las razones para la negación de las solicitudes, el 56,4% están asociadas al riesgo de incumplimiento de la operación, el 14,1% al flujo de caja y experiencia financiera, y el 29,4% a razones que se presentan principalmente en la modalidad de microcrédito y que están relacionadas con hábitos de pago inadecuados y el tiempo mínimo de antigüedad del negocio.



No obstante, se resalta que en el segmento de empresas y microempresas la tasa de aprobación es del 88,4%.



En lo corrido del período de aislamiento, es decir, del 20 de marzo hasta el 18 de septiembre, las empresas y los hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 126 millones de créditos desembolsados, por un valor total de $153,1 billones.