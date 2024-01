El plan de la Microfinanciera Contactar para convertirse en un banco

La Superintendencia Financiera autorizó en los últimos días de diciembre de 2023 la transformación de Contactar Microfinanciera en el Banco Contactar, proceso que en estos días se está desarrollando y que verá la luz a comienzos de marzo.

La Corporación de Crédito Contactar es el accionista mayoritario.



El presidente del Banco Contactar, Paulo Emilio Rivas Ortiz, habló con Portafolio y contó, como ya lo había anunciado hace un año, los pasos que se están dando en la constitución en banco y los cambios que se deben hacer de una corporación que nació hace 32 años en Pasto, Nariño y que se enfoca en dar microcrédito, especialmente en zonas rurales.



Banco Contactar contará con más opciones de crédito, productos de ahorro e inversión, y asesoría integral para clientes en zonas rurales y urbanas, con un compromiso con la responsabilidad social, ambiental y sostenible, seguirá atendiendo en la ruralidad y en las zonas urbanas para apalancar la inclusión financiera.



¿Cuándo ponen el letrero del nuevo banco?

​

Estamos en eso y calculamos cambiar el letrero y abrir en los primeros días de marzo.

Hoy estamos en 18 departamentos, desde Putumayo hasta la costa Atlántica, con 96 oficinas atendiendo a más de 700 municipios, con 1.500 colaboradores y nuestra característica es que el 80% de los clientes son rurales y el 20% urbanos.



¿Cuáles serán los cambios, los colores del banco?

​

Seguiremos con los productos de créditos, más los del pasivo, como cuentas de ahorro y CDT. No tendremos cuentas corrientes pues es un producto poco usado y el componente de desarrollo social que es educación financiera y atención a las comunidades.



Abriremos oficinas en Bogotá, para ofrecer los productos y poco a poco en las capitales en el país. El color es un verde oscuro con líneas anaranjadas, similares a nuestra presencia actual.



¿Cuál será la estrategia digital?

​

Hemos incrementado las inversiones de tecnología. La originación de crédito es digital, sin perjuicio de que el asesor vaya a las zonas a ver al cliente y entender sus necesidades para colocar crédito de responsable para asegurar la cartera y la capacidad de pago.

Aumentaremos ese proceso de productos digitales, pues tenemos la plataforma. Pero por nuestra característica rural no podemos dejar de visitar al cliente.



¿Cuántos clientes tienen y cuál es la cartera?

​

Hoy tenemos 150.000 clientes, una cartera que supera los $600.000 millones y cerramos el año pasado con un indicador de cartera vencida de 4,7% que es uno de los más bajos del país. Es una cartera micro, nuestro ticket promedio de cartera es de $ 3,5 a $ 4 millones a un plazo de 24 meses y básicamente para capital de trabajo.



¿Se apalancarán con emisiones de bonos?

​

Las fuentes de fondeo será iguales, es decir las nacionales e internacionales, el ahorro y las captaciones de CDT y además estamos preparando en el mediano plazo hacer emisiones de bonos.



¿Por su vocación rural tendrán fuerte presencia en cartera verde?

​

Totalmente. Al arrancar como banco vamos con la emisión de bonos y el diseño de productos verdes enfocados a nuestra cartera rural, diseñados para las necesidades de los clientes.



Paulo Emilio Rivas, presidente de la Microfinanciera Contactar Cortesía

El 2023 fue difícil para la cartera...

​

Nosotros el año pasado fuimos frente al sector una de las de mayor crecimiento y nuestra cartera no se deterioró y eso es fruto de la metodología responsable en el conocimiento del cliente, su capacidad de pago y necesidad de crédito.



¿Crecerán orgánicamente?

​

Ya pasaremos de hablar de excedentes a utilidades. Este año cerraremos con unas 100 oficinas y en el 2025 crecer otras 12 oficinas. Fácilmente pasaremos a tener 1.700 empleados en en el 2025.



¿Cómo ven este año?

​

Hay que ser muy prudentes y establecer cómo están los clientes pues no los podemos sobreendeudar por la sanidad de la entidad y el sistema, pero tampoco se les puede descuidar. Y así se hizo el año pasado.



Este año hay que ser prudentes y esperar la evolución del mercado.

No somos tan grandes pero sí tenemos un equipo interno que mira la data y el mercado de clientes.



¿Cómo trabajarán con la inteligencia artificial?

​

Tenemos área de analítica pues contamos con información acumulada pues son 32 años de historia de los clientes y debemos entender su comportamiento, como por ejemplo los ciclos de los cultivos y anticiparnos a sus necesidades.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio